Más de 400 policías custodiarán los escenarios deportivos en Medellín en última fecha del FPC

Medellín se prepara para un sábado futbolero con dos partidos simultáneos del fútbol profesional colombiano, para los cuales se espera una asistencia cercana a los 48.000 espectadores. Para acompañar la jornada, la Administración Distrital y la Policía Metropolitana desplegarán un operativo con 412 uniformados en los estadios Atanasio Girardot y Cincuentenario.

Ambos encuentros se disputarán este sábado 14 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde. En el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional recibirá a Once Caldas con un aforo proyectado de 45.000 personas, habrá 317 policías; mientras que en el estadio Cincuentenario, escenario del partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín para cerca de 3.000 asistentes, estarán dispuestos 95 uniformados.

Estadio atanasio girardot Foto cortesía: Inder

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"Este despliegue comenzará desde las primeras horas de la mañana con un componente preventivo que permitirá anticiparnos a situaciones que puedan alterar la tranquilidad, acompañar el ingreso y salida de los aficionados y brindar respuesta oportuna ante cualquier eventualidad", señaló el coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El dispositivo contempla controles en los puntos de ingreso, vigilancia en los alrededores, acompañamiento a las barras y la instalación de dos Puestos de Mando Unificado para monitorear la jornada antes, durante y después de los compromisos. Según la programación logística, las puertas del Atanasio Girardot se abrirán a la 1:30 de la tarde y las del Cincuentenario a la 1:00 de la tarde.



Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con tiempo suficiente a los escenarios deportivos, acatar las indicaciones del personal de logística y mantener un comportamiento basado en el respeto y la convivencia durante todo el desarrollo de la fecha deportiva.