Ejército rescató a mujer que llegó a Medellín para negociar una moto y terminó secuestrada

La entrega de seis millones de pesos que exigían los responsables de un secuestro terminó convirtiéndose en el inicio de un operativo que permitió rescatar a una mujer en el Nororiente de Medellín y capturar a uno de los presuntos responsables.

La víctima, de nacionalidad venezolana, había llegado desde Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, con la intención de concretar la compra de una motocicleta, pero terminó en manos de delincuentes que la utilizaron para exigir dinero a sus familiares.

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De acuerdo con la información conocida, la mujer había acordado un encuentro con los supuestos vendedores cerca de la iglesia de El Calvario, en el barrio Aranjuez. Sin embargo, mediante engaños fue conducida hasta una vivienda donde permaneció retenida durante varias horas. Durante ese tiempo, los captores contactaron a su esposo y le exigieron la entrega de seis millones de pesos a cambio de dejarla en libertad.

Velocimetro motocicletas Foto: Bing Image Creator

Aunque el hombre accedió a entregar el dinero, también alertó a las autoridades, lo que permitió la intervención de efectivos del Gaula del Valle de Aburrá. Los uniformados siguieron a los sospechosos durante el encuentro en el que recibieron el pago y lograron capturar a uno de ellos, que presuntamente haría parte del grupo delincuencial La Terraza.



Durante el procedimiento el Ejército también confirmó que fueron incautados una motocicleta y un teléfono celular que quedaron a disposición de las autoridades y que podrían aportar elementos para avanzar en la investigación y desmantelar la estructura criminal asociada a este tipo de delitos en la capital antioqueña.