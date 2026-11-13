El colmo: hombre robó moto en Medellín, extorsionó a la víctima y luego justificó sus delitos

Un caso de hurto y posterior extorsión en Medellín quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que es materia de investigación por parte de las autoridades. Según la denuncia, un hombre que presuntamente robó una motocicleta contactó días después al propietario para exigirle una suma de dinero a cambio de devolvérsela, argumentando durante el encuentro que otro delincuente no le habría cobrado un monto tan bajo.

De acuerdo con los hechos, tras cometer el hurto en un sector de la ciudad aún por establecer, el señalado responsable obtuvo los datos de contacto del dueño del vehículo y lo citó en un punto acordado para realizar la entrega mediante un pago. Ante la exigencia, la víctima acudió al lugar acompañada de otra persona que portaba una cámara oculta con el propósito de documentar la negociación.

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En la grabación, se escucha al hombre afirmar que ningún otro ladrón le habría devuelto la motocicleta por el dinero solicitado, asegurando que, en su lugar, la habrían llevado a un “desguazadero” para comercializarla por partes y obtener una mayor ganancia. Durante la conversación, el sujeto también hizo mención a su lugar de procedencia al intentar justificar su actuación.

"¿Sabes por qué yo robo manito? Porque los Manrique somos así", afirmó el presunto delincuente.



Pronunciamiento desde el Concejo de Medellín

Tras hacerse viral, el concejal de Medellín Andrés Tobón se pronunció sobre el caso rechazando que el individuo intentara justificar el delito vinculándolo con un sector específico de la ciudad, señalando que en la comuna de Manrique habitan personas trabajadoras y honradas. El corporado calificó la actitud del señalado como un acto de descaro y cuestionó sus argumentos frente a la víctima.

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"¿Cómo así que los de Manrique somos así? No, usted es así. La gente de Manrique es gente buena, gente que se levanta a trabajar, que se esfuerza mucho para tener una vida para ellos, para su familia, que estudia, que trabaja, que intenta salir adelante. No, no, no. Usted no puede justificar que sea una rata por haber nacido en Manrique", manisfestó Tobón.

Finalmente, el concejal Andrés Tobón le pide a la comunidad que, en caso de reconocer al hombre que aparece en la grabación, suministren información que permita establecer su identidad y ubicación, con el fin de que las autoridades avancen en su captura y respectivo proceso de judicialización.