Microsoft descarta un ciberataque mientras sigue la caída mundial de Outlook

Microsoft descartó el viernes que la caída mundial de su servicio de correo Outlook se deba a una acción maliciosa y aseguró haber constatado los primeros "resultados positivos" en el proceso de recuperación.

El gigante tecnológico estadounidense atribuyó el parón, que se prolonga desde hace varias horas, a una "carga elevada" en su infraestructura. El problema también afecta a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

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"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", dijo la empresa y aseguró haber obtenido "resultados positivos en cuanto a la estabilidad de los servidores" tras aplicar ajustes.

Sin embargo no precisó ningún plazo para restablecer completamente el servicio.



El gigante del software había indicado la víspera que las medidas para solucionar la incidencia no estaban funcionando "como se esperaba" y que buscaba alternativas.

Microsoft Foto: AFP

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

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Usuarios de distintos sectores, incluidos organismos gubernamentales, informaron de que no podían comunicarse a través de Outlook.

El fallo se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector.

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Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África.

Alerta de Microsoft Foto: AFP

"Impacto significativo"

Uno de los países afectados fue Nueva Zelanda, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft".

"Esto también afecta a todas las embajadas, consulados y oficinas de representación de Nueva Zelanda en todo el mundo", informó.

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El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría "un impacto significativo" debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas", pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

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Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

"Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad", afirmó entonces la empresa en X.

"Estamos examinando a fondo todas las vías para reducir el impacto", añadió la empresa en una serie de mensajes sobre la evolución de la avería y sus esfuerzos para restablecer plenamente el servicio.

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Alrededor de las 04H50 GMT, Downdetector registró una fuerte disminución de los informes de interrupciones en Washington y Hong Kong.

Miles de usuarios también notificaron problemas con Teams y Copilot, según esa plataforma.

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En un informe publicado poco después de las 23H00 GMT, el gigante tecnológico dijo que estaba "observando una recuperación limitada" mientras intentaba desviar el tráfico de los usuarios de los servidores afectados.