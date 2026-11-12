Hoy en día, muchas personas usan la inteligencia artificial para realizar todo tipo de tareas cotidianas, desde pedir recomendaciones, comparar productos hasta darles acceso para que ejecuten pagos y soliciten envíos a domicilio.

Aunque estas herramientas faciliten la mayoría de tareas, confiar ciegamente en los enlaces que recomienda un asistente de IA o en sus acciones también puede llevar a intentos de fraude, especialmente cuando los delincuentes consiguen posicionarlos entre los principales resultados de búsqueda.

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Esto último tiene que ver con los llamados agentes de inteligencia artificial, herramientas que pueden navegar por internet, abrir páginas y completar determinadas tareas en nombre del usuario. En algunos casos, como ocurrió con un agente de IA que terminó aprovechando una falla en el sistema de reservas de un gimnasio, estos sistemas pueden realizar acciones que sus propietarios no esperaban.

El robo de una cuenta de ChatGPT puede exponer conversaciones, documentos e información personal de los usuarios.

Un análisis de la compañía especializada en ciberseguridad ESET Latinoamérica advierte que las páginas falsas y las instrucciones maliciosas escondidas en sitios web pueden convertirse en un riesgo para quienes utilizan estas herramientas.



¿Cómo puede una IA llevarlo a una página falsa?

Una de las técnicas utilizadas por los delincuentes consiste en manipular los resultados de los buscadores para que una página fraudulenta aparezca entre las primeras opciones. Este método, conocido como envenenamiento SEO, también puede influir en las respuestas de los asistentes de inteligencia artificial que consultan información en internet.

Por ejemplo, una persona podría pedirle a una IA que encuentre el sitio web de una empresa para comprar un producto o comunicarse con atención al cliente. Si la herramienta utiliza información manipulada, podría recomendarle una página falsa o un número telefónico controlado por estafadores.

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Según la compañía de seguridad, en 2025 medios estadounidenses como The Washington Post y Digital Trends documentaron casos de números telefónicos incorrectos o fraudulentos que aparecían en los resúmenes de la inteligencia artificial de Google.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó que los delincuentes también pueden utilizar una técnica denominada 'inyección de prompts', que busca alterar el comportamiento de los agentes de IA mediante órdenes escondidas en contenidos externos.

Inteligencia artificial Foto: creada con IA Grok

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El engaño que puede hacer que una IA realice acciones inesperadas

A diferencia de los asistentes que principalmente responden preguntas, algunos agentes de inteligencia artificial tienen permisos para interactuar directamente con páginas web, descargar archivos o completar formularios.

El problema se da cuando la IA se encuentra con instrucciones maliciosas ocultas en una página, un correo electrónico o un documento y las interpretan como indicaciones que deberían seguir.

La empresa de ciberseguridad destacó una investigación de Guardio Labs en la que se demostró esta posibilidad mediante una técnica denominada PromptFix. En sus pruebas, colocaron instrucciones escondidas detrás de una falsa verificación CAPTCHA, de manera que el agente fuera inducido a hacer clic en un botón y descargar un archivo, que en un entorno real, puede ser perjudicial.

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También se han realizado experimentos con instrucciones ocultas en invitaciones de calendario, capaces de influir en las acciones algunos agentes.

“En otras palabras, las instrucciones engañosas ya no tienen por qué presentarse únicamente en una página web. También pueden esconderse en correos electrónicos, documentos, invitaciones de calendario o incluso enlaces compartidos a través de redes sociales”, señaló Micucci.

Foto: referencia, Lexica

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¿Cómo evitar estafas al utilizar asistentes de inteligencia artificial?

Ante esta situación, ESET recomienda comprobar las direcciones web antes de ingresar contraseñas, datos bancarios o realizar pagos, incluso cuando el enlace haya sido proporcionado por una herramienta de inteligencia artificial.

Para compras y trámites, los especialistas aconsejan ingresar directamente a las aplicaciones o páginas oficiales de las empresas, prestando atención a posibles cambios en las letras de los dominios.

Cuando se utilizan agentes que realizan tareas automáticamente, lo más conveniente es limitar sus permisos, evitar darles acceso innecesario a información financiera y revisar las acciones antes de autorizarlas.

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Otra medida es utilizar perfiles de navegación separados, sin tarjetas bancarias almacenadas ni sesiones abiertas en servicios sensibles. Asimismo, se recomienda evitar que estos agentes procesen enlaces o archivos de procedencia desconocida.

“Los asistentes de IA siguen siendo útiles para investigar y comparar, pero amplían la superficie de ataque”, concluyó Micucci.