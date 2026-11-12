Fallas en plataforma de Microsoft Outlook: usuarios no pueden usar el correo

En horas de la tarde de este jueves, 12 de noviembre, se reportan fallas a nivel internacional en la plataforma de Microsoft Outlook. Miles de usuarios tienen problemas para ingresar o enviar correos, lo cual también ha sido recogido por el sitio web Downdetector.

Si usted intenta ingresar a su correo desde el computador, aparece una presunta falla de internet, pero no es así, pues solo no funciona esa pestaña y sí las otras que tenga abierta.

Fallas en Outlook hoy jueves 12 noviembre

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Mientras que si intenta refrescar la página principal del correo en la aplicación de su celular, esta se queda cargando y no puede actualizar los últimos correos que le hayan llegado.