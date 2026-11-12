¿Aún no compra el GTA 6? Estas son las diferencias de la versión ultimate y estándar

El 19 de noviembre saldrá al mercado el Grand Theft Auto VI (GTA 6), de Rockstar Games, al mercado de manera oficial tras 13 años de espera por los fanáticos de esta popular saga de videojuegos. Si bien ya logró vender más de 9 millones de copias, muchos aún no se deciden por obtenerlo.

Las reservas de GTA 6 superan ya los 10,3 millones y el juego aún no está en las tiendas. Pero la duda de muchos usuarios es saber si es realmente rentable comprarlo ahora y si vale la pena la versión de ultimate que se encuentra sobre los 100 dólares (más de 400.000 pesos colombianos).

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

Publicidad

¿Qué trae la versión ultimate de GTA 6? ¿Vale la pena comprarla?

A diferencia de la edición standard, las personas que tengan esta versión tendrán acceso a muchas más cosas que ofrecerá el mapa de Vice City desde el primer día, desde vehículos hasta armas, entre otras cosas.

Esto trae esta versión del videojuego:



95 Grotti Cheetah

Motocicleta Dinka Enduro

Crest Kayak

Lancha Shitzu Squalo

67 Vapid Dominator Buggy

Revólveres Hawk & Little Morgan

Versiones personalizadas de las pistolas de Jason y Lucia

Atuendos exclusivos

Peinados adicionales

Tatuajes

Maquillaje

Diseños de uñas

Vello facial

Más opciones de ropa urbana

Personalización avanzada para vehículos

Toques Retro

Rideout Customs

One-Eyed Willie's

Paradise Garage

PTT Youngin$ Compound

Sara's Unisex Salon

Stock 305

Lo cierto es que más allá de todos estos extras, los usuarios no tendrán mayor diferencia a los de la versión standard y la historia, misiones, mapa, entre otras cosas, estarán disponibles para ambos públicos que adquieran el videojuego.



Según tiendas oficiales como Gameplay o Sony Colombia, la edición estándar ronda los $359.900 a $369.900 COP, mientras que la Ultimate Edition alcanza los 424.900 pesos. Por ende, dependerá lo que busca el usuario en su experiencia para así mismo gastar.