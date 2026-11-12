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Blu Radio  / Tecnología  / ¿Aún no compra el GTA 6? Estas son las diferencias de la versión ultimate y estándar

¿Aún no compra el GTA 6? Estas son las diferencias de la versión ultimate y estándar

Faltan pocos días para que el esperado juego de Rockstar Games salga oficialmente al mercado y si bien ya son más de 9 millones de preventas, muchos aún no se deciden si comprarlo.

gta-6 (1).jpg
GTA 6 //
Foto: Rockstar Games
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

El 19 de noviembre saldrá al mercado el Grand Theft Auto VI (GTA 6), de Rockstar Games, al mercado de manera oficial tras 13 años de espera por los fanáticos de esta popular saga de videojuegos. Si bien ya logró vender más de 9 millones de copias, muchos aún no se deciden por obtenerlo.

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Las reservas de GTA 6 superan ya los 10,3 millones y el juego aún no está en las tiendas. Pero la duda de muchos usuarios es saber si es realmente rentable comprarlo ahora y si vale la pena la versión de ultimate que se encuentra sobre los 100 dólares (más de 400.000 pesos colombianos).

Nueva captura de pantalla de GTA 6.
Nueva captura de pantalla de GTA 6.
Foto: Rockstar Games.

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¿Qué trae la versión ultimate de GTA 6? ¿Vale la pena comprarla?

A diferencia de la edición standard, las personas que tengan esta versión tendrán acceso a muchas más cosas que ofrecerá el mapa de Vice City desde el primer día, desde vehículos hasta armas, entre otras cosas.

Esto trae esta versión del videojuego:

  • 95 Grotti Cheetah
  • Motocicleta Dinka Enduro
  • Crest Kayak
  • Lancha Shitzu Squalo
  • 67 Vapid Dominator Buggy
  • Revólveres Hawk & Little Morgan
  • Versiones personalizadas de las pistolas de Jason y Lucia
  • Atuendos exclusivos
  • Peinados adicionales
  • Tatuajes
  • Maquillaje
  • Diseños de uñas
  • Vello facial
  • Más opciones de ropa urbana
  • Personalización avanzada para vehículos
  • Toques Retro
  • Rideout Customs
  • One-Eyed Willie's
  • Paradise Garage
  • PTT Youngin$ Compound
  • Sara's Unisex Salon
  • Stock 305

Lo cierto es que más allá de todos estos extras, los usuarios no tendrán mayor diferencia a los de la versión standard y la historia, misiones, mapa, entre otras cosas, estarán disponibles para ambos públicos que adquieran el videojuego.

Según tiendas oficiales como Gameplay o Sony Colombia, la edición estándar ronda los $359.900 a $369.900 COP, mientras que la Ultimate Edition alcanza los 424.900 pesos. Por ende, dependerá lo que busca el usuario en su experiencia para así mismo gastar.

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