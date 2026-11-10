La nueva alternativa china contra la obesidad: un 'Ozempic electrónico'

China avanza en el desarrollo de una tecnología que podría introducir una nueva alternativa para el tratamiento de la obesidad. La compañía de neurotecnología BrainCo trabaja en un dispositivo portátil capaz de estimular determinadas regiones del cerebro con el propósito de reducir el apetito, una propuesta que ha comenzado a describirse como un «Ozempic electrónico» por su posible aplicación en el control del peso sin necesidad de recurrir a medicamentos.

La iniciativa busca trasladar los avances de las interfaces cerebro-computadora al ámbito de la salud metabólica. De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la empresa pretende desarrollar un sistema que intervenga sobre los mecanismos cerebrales relacionados con la sensación de hambre y la regulación de la ingesta de alimentos.

Publicidad

El proyecto representa una nueva línea de investigación comercial para BrainCo, compañía establecida en Hangzhou, China, que busca ampliar las aplicaciones de su tecnología de estimulación cerebral. Su propuesta apunta a un mercado en el que actualmente tienen presencia tratamientos farmacológicos como Wegovy y Zepbound, utilizados para el control del peso.

BrainCo apuesta por la estimulación cerebral para controlar el apetito

La tecnología que desarrolla la compañía se basa en las interfaces cerebro-computadora, conocidas internacionalmente por las siglas BCI. Estos sistemas permiten establecer una conexión entre determinados procesos cerebrales y dispositivos tecnológicos, mediante mecanismos diseñados para registrar o intervenir sobre señales relacionadas con la actividad neuronal.



En el caso del proyecto de BrainCo, la finalidad sería utilizar la estimulación cerebral para modificar las señales asociadas con el apetito. De esta manera, el dispositivo intentaría influir en los mecanismos que participan en la sensación de hambre, con el objetivo de disminuir la necesidad de consumir alimentos.

La diferencia frente a los tratamientos farmacológicos existentes estaría en el método empleado. Mientras algunos medicamentos actúan sobre procesos hormonales y metabólicos vinculados con la regulación del apetito, la propuesta de la empresa china pretende alcanzar un efecto relacionado mediante tecnología de estimulación cerebral.

Publicidad

Esta característica permitiría explorar una modalidad de intervención distinta a la administración de sustancias farmacológicas. Sin embargo, el dispositivo todavía se encuentra en fase de desarrollo y no se han presentado resultados que permitan establecer su eficacia o compararlo directamente con los tratamientos disponibles.

Cuándo podría llegar al mercado el Ozempic electrónico

BrainCo contempla introducir el dispositivo comercialmente dentro de un plazo aproximado de dos a tres años. Según explicó Nyx He, socia fundadora de la compañía, el lanzamiento inicial estaría previsto para China, con una posible expansión posterior hacia Estados Unidos.

Publicidad

El calendario anunciado sitúa el proyecto en una etapa de desarrollo tecnológico y planificación comercial. Por ahora, la empresa no ha comunicado una fecha concreta de lanzamiento ni ha detallado todas las características que tendrá el producto definitivo.

La estrategia de comercialización también contempla diferentes posibilidades para llegar a los consumidores. Entre las alternativas que estudia BrainCo figura la creación de versiones diferenciadas para aplicaciones médicas y para el mercado de consumo.

Esta separación permitiría atender distintos segmentos, dependiendo del uso previsto para cada dispositivo. Una presentación orientada al ámbito médico tendría un enfoque diferente al de un producto diseñado para consumidores que buscan herramientas tecnológicas relacionadas con el control del apetito.

Publicidad

No obstante, la compañía todavía debe definir cómo estructurará su oferta y cuáles serán las condiciones de acceso a cada versión.