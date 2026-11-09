Esta es la probabilidad de conseguir el 'ticket dorado' de Fortnite: lo buscan millones

Creado en 2017 y sumando millones de jugadores años tras años, Fortnite, de Epic Games, se ha convertido en un fenómeno mundial reuniendo incluso competencia millonarias y grandes eventos en el planeta, sin embargo, este noviembre de 2026 ha vivido, tal vez, uno de los mejores momentos de toda su historia.

Tras finalizado Halloween, el videojuego anunció una colaboración especial con One Piece, el reconocido anime de Eiichiro Oda, pero con esta llegó algo aún más grande: un tesoro denominado el ‘ticket dorado’ que quienes lo encuentren tendrán acceso gratis a todos los artículos del juego durante 14 días.

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Aunque parezca algo básico, la estrategia resultó ser un éxito y millones de personas buscan cada hora ese ticket, que, en redes sociales, se ha visto a cientos ya lograrlo, pero no es nada fácil debido a la baja tasa de posibilidad existente que hay para que salga.

Varios jugadores están consiguieron el Token en este cofre de Loguetown que esta sobre la plataforma de ejecución, justo donde Gol D. Roger de One Piece dio su discurso 👀



«¿Mi tesoro? Si lo quieren, se los doy. ¡Búsquenlo! ¡Dejé todo lo de este mundo en ese lugar!»#Fortnite… pic.twitter.com/sO0ljr0Ggk — PCPY | Fortnite (@codepcpy) November 9, 2026

Esta es la probabilidad del ‘ticket dorado’ de Fortnite

Conseguir el llamado ticket dorado de Fortnite, conocido oficialmente como Pirate Shop Access, es una tarea bastante difícil debido a sus bajas probabilidades de aparición.

Según las cifras divulgadas por Epic Games el 7 de noviembre de 2026, cada cofre abierto en una partida normal tiene una posibilidad entre 137.500 de entregar este premio, lo que equivale aproximadamente a un 0,000727 % de probabilidad.



Este objeto permite acceder durante 14 días a artículos seleccionados de la tienda del juego sin gastar paVos (V-Bucks), algo que tiene a más de 4 millones de personas al día entrando a jugar al menos una partida.

En estas jornadas, la opción de conseguir el ticket puede mejorar 1,5 veces frente a la tasa habitual y, en una sesión especial del 7 de noviembre, llegó a duplicarse, pasando de una posibilidad entre 137.500 a una entre 68.750 cofres. Aun así, no existe una cantidad de cofres que garantice obtenerlo, pues cada apertura representa una nueva oportunidad aleatoria.