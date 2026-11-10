Ya se puede descargar GTA VI en Colombia: ¿cuánto puede tardar la descarga?

Después de años de espera, finalmente el GTA VI llegará a las consolas de todo el mundo. El videojuego de Rockstar Games se ha convertido en un referente de la cultura 'geek' y 'gamer' durante el siglo XXI, gracias a sus historias, jugabilidad, personajes y ciudades inspiradas en Estados Unidos.

Han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA V, la última entrega de la franquicia, que sigue vigente y cuyos protagonistas, Trevor, Franklin y Michael, hicieron historia en las calles de Los Santos, ciudad ficticia ambientada en Los Ángeles. Ahora, GTA VI llega con Lucia y Jason y traslada la historia a Vice City, una ciudad inspirada en Miami.

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Esta entrega estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Su preventa comenzó el 25 de julio de 2026, meses antes de la fecha oficial de lanzamiento, prevista para el 19 de noviembre del mismo año, un día esperado por quienes han seguido la franquicia durante años.

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Ya se puede descargar GTA VI en Colombia

GTA V llegó en 2013, año de su lanzamiento, con un peso aproximado de 13 GB. Sin embargo, 13 años después, GTA VI requerirá cerca de 212 GB, una cifra que ha generado comentarios entre los jugadores por el espacio que ocupará en las consolas.

De acuerdo con los reportes, en PlayStation el espacio necesario para instalarlo rondaría los 212 GB. En Xbox, el tamaño sería similar, aunque algunas estimaciones indican que podría alcanzar los 225,34 GB, mientras que otras señalan que sería inferior a los 210 GB.

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En Xbox hay una diferencia entre sus dos consolas. La Series X cuenta con casi 1 TB de espacio disponible, por lo que la descarga no representaría el mismo inconveniente. En cambio, la Series S tiene 364 GB de almacenamiento disponible en su versión base, por lo que instalar GTA VI ocuparía más de la mitad de ese espacio.

Ante el tamaño del archivo, Rockstar Games habilitó la predescarga mundial desde este 10 de noviembre. Así, quienes compraron el juego en preventa podrán descargarlo en sus consolas desde este martes. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el 19 de noviembre para empezar a jugar, fecha prevista para su lanzamiento oficial.

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

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¿Cuánto demora en descargar GTA VI?

La descarga del juego podría tardar entre 28 minutos y dos días, dependiendo de la velocidad de internet contratada en el hogar. Esta estimación se basa en un archivo de aproximadamente 212 GB.

De acuerdo con los cálculos compartidos por la comunidad 'gamer', estos serían los tiempos aproximados según la velocidad de conexión:



1 Gbps (fibra óptica): entre 28 y 30 minutos.

entre 28 y 30 minutos. 500 Mbps: entre 56 minutos y una hora.

entre 56 minutos y una hora. 300 Mbps: alrededor de una hora y 30 minutos.

alrededor de una hora y 30 minutos. 100 Mbps: cerca de cuatro horas y 45 minutos.

cerca de cuatro horas y 45 minutos. 50 Mbps: aproximadamente nueve horas y 20 minutos.

aproximadamente nueve horas y 20 minutos. 10 Mbps: alrededor de 47 horas, casi dos días.

Estos tiempos corresponden a una conexión estable, sin interrupciones ni fluctuaciones de velocidad. Si se presentan fallas en el servicio de internet, la descarga podría tardar más.

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¿Cuándo saldría GTA VI para PC?

Según la información filtrada, GTA VI estaría disponible para PC durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo. Sin embargo, esta fecha debe tomarse con cautela, pues Rockstar Games no ha anunciado oficialmente cuándo llegará esta versión.

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En caso de concretarse el lanzamiento, los usuarios podrían esperar su llegada a tiendas digitales como Steam y Epic Games Store, además de los canales oficiales que determine la compañía. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre las plataformas de distribución ni sobre los requisitos técnicos que necesitarán los computadores para ejecutar el juego.