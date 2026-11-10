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Blu Radio  / Economía  / Colombia estaría negociando préstamo por US$15.000 millones con el FMI ante situación fiscal

Colombia estaría negociando préstamo por US$15.000 millones con el FMI ante situación fiscal

A diferencia de esquemas anteriores, Colombia tiene la intención explícita de recurrir al programa de financiamiento en lugar de considerarlo únicamente como una medida de precaución

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Dólar, peso colombiano
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El Gobierno están negociando un préstamo de alrededor de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un intento por estabilizar sus precarias finanzas públicas, según informó Bloomberg.

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De acuerdo con las fuentes, quienes solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones, el país y el organismo multilateral están discutiendo los términos de un acuerdo de reserva.

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A diferencia de esquemas anteriores, Colombia tiene la intención explícita de recurrir al programa de financiamiento en lugar de considerarlo únicamente como una medida de precaución. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Al ser consultados, tanto el FMI como el Ministerio de Hacienda de Colombia declinaron hacer comentarios.

Deterioro fiscal y medidas de ajuste en el Congreso

Las negociaciones se producen mientras el ejecutivo busca estabilizar las finanzas públicas tras años de crecientes déficits y un aumento sostenido de la deuda.

El mes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar las conversaciones sobre los esfuerzos de estabilización fiscal del gobierno, incluyendo una consulta sobre el Artículo IV y posibles medidas para mejorar las condiciones de financiamiento del país.

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El FMI declaró el mes pasado que la trayectoria fiscal de Colombia era insostenible, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió la situación económica como la peor en la historia del país. Como respuesta, el gobierno ha enviado al Congreso un paquete de recortes de gastos y aumentos de impuestos destinados a reducir el déficit fiscal.

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Los acuerdos de crédito contingente del FMI están diseñados para ayudar a los países a abordar problemas de balanza de pagos a corto plazo o potenciales, y pueden tener una duración de hasta tres años.

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