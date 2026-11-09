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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El acumulado de Baloto está en $19.200 millones y la Revancha a $5.000 millones para este lunes 9 de noviembre. Estos son los resultados.

Baloto.jpg
Baloto //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El sorteo 2.733 de Baloto, de este lunes 9 de noviembre de 2026, espera por un ganador del premio mayor, quien debe acertar los cinco números y la superbalota.

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Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

  • Números de la suerte:
  • Súper Balota (SB): 

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:

  • Números de la suerte: 
  • Súper Balota (SB): 

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Participar en Baloto y Revancha es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir ninguno, y elegir una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación será la que les permitirá participar por los premios acumulados que ofrece el juego.

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Por su parte, quienes deseen participar también en Revancha pueden hacerlo utilizando los mismos números seleccionados para Baloto. Para ello, deben pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido, con el que tendrán la oportunidad de competir por el acumulado multimillonario de esta modalidad. Es importante tener en cuenta que para jugar Revancha es obligatorio realizar primero una apuesta en Baloto.

Próximo sorteo programado

  • Fecha del evento: Miércoles 11 de noviembre de 2026.
  • Bolsa conjunta en juego: Más de $24.200 millones de pesos entre ambas modalidades.
  • Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
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