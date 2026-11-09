Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

La Lotería del Tolima juega este lunes 9 de noviembre de 2026 su sorteo número 4195, una nueva oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor y los diferentes premios secos que ofrece este tradicional juego de azar.

En esta oportunidad, el premio mayor de $3.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX.

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Resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima

Estos fueron los números ganadores del sorteo 4195, realizado el 9 de noviembre de 2026:

Los participantes deben comprobar tanto el número como la serie de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios.



¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?

El sorteo 4195 está programado para este lunes 9 de noviembre a las 10:30 p. m. en Colombia. La programación oficial establece que el siguiente sorteo será el número 4196, previsto para el martes 17 de noviembre de 2026.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un costo de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.

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Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 establecimientos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, incluidos puntos de Efecty, Gelsa y Codesa.

En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue comercializado el número.

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Por su parte, los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora correspondiente.