Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo número 4194, una nueva oportunidad para que los participantes se llevaran alguno de los premios que entrega este tradicional juego de azar.

El premio mayor, de $3.500 millones, fue para el número XXXX de la serie XXX. Los jugadores pueden revisar los resultados oficiales y comparar las cifras de sus billetes o fracciones para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo 4193 entregó diferentes premios secos, cuyos valores oscilaron entre los $15 millones y los $270 millones.

Estos fueron los números y las series ganadoras de cada categoría:



Para confirmar si un billete o fracción resultó ganador, es indispensable verificar tanto el número como la serie y contrastarlos con los resultados oficiales del sorteo 4193.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un costo de $12.000 y está compuesto por tres fracciones, cada una con un valor de $4.000.

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Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 establecimientos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, entre ellos puntos de Efecty, Gelsa y Codesa.

En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue comercializado el número.

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Por su parte, los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora correspondiente.