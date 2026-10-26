Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 26 de octubre de 2026 el sorteo número 4193, en el que puso en juego diferentes premios para los participantes.

El premio mayor, de $3.500 millones, correspondió al número XXXX, de la serie XXX. Los jugadores pueden consultar los resultados y verificar si el número y la serie de sus billetes o fracciones coinciden con alguno de los números ganadores.

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo 4193 entregó diferentes premios secos, con valores que estuvieron entre los $15 millones y los $270 millones.

Para determinar si un billete resultó ganador, es necesario revisar tanto el número como la serie y compararlos con los resultados oficiales del sorteo 4193 de la Lotería del Tolima.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una.

Los billetes pueden adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos de venta ubicados en diferentes zonas del país, entre ellos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.

Publicidad

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción correspondiente, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que comercializó el número ganador.

Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Requisitos para cobrar los premios

Premios inferiores a $5 millones

Para cobrar estos premios, el ganador debe diligenciar sus datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

Publicidad

Premios superiores a $5 millones

En el caso de premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, el ganador debe completar el formato de identificación de ganadores y el formulario de verificación de datos.

También debe presentar el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación de cuenta bancaria, debido a que estos premios se pagan mediante transferencia.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda comprobar que el número y la serie del billete coincidan con los resultados oficiales del sorteo 4193 de la Lotería del Tolima.