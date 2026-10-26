Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 26 de octubre de 2026 el sorteo 4826, que tuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones.

De acuerdo con los resultados suministrados para esta jornada, el número ganador del premio mayor fue el XXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo 4826 entregó diferentes premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $500 millones.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes corresponde a un día festivo, el sorteo se traslada al martes y conserva el mismo horario.



La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la entidad. Los billetes se comercializan mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como a través de los canales habilitados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que tengan un billete ganador deben cumplir con los requisitos establecidos para realizar el cobro. Según la información suministrada, existe un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Para adelantar el trámite se deben presentar:



El billete original , en perfecto estado.

, en perfecto estado. El documento de identidad del ganador.

El billete no debe presentar alteraciones, deterioro o rayones que puedan dificultar su validación. Antes de realizar la reclamación, se recomienda verificar con la entidad los requisitos y procedimientos vigentes.

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Los premios están sujetos, cuando corresponda, a un impuesto del 17 % sobre su valor nominal. La retención se realiza al momento del pago por parte de la lotería responsable o del operador autorizado.

Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

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Desde entonces, la entidad ha hecho parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los registros históricos de la Nación.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios general informado para la Lotería de Cundinamarca contempla un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios secos:



Mega Seco El Tunjo de Oro: $300 millones; por fracción, $100 millones.

$300 millones; por fracción, $100 millones. Seco La Guaca Secreta: $100 millones; por fracción, $33.333.333.

$100 millones; por fracción, $33.333.333. Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.

por fracción, $6.666.667. Quince secos de $10 millones: por fracción, $3.333.333.

por fracción, $3.333.333. Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Sin embargo, estos valores y cantidades no coinciden completamente con los resultados suministrados para el sorteo 4826 del 26 de octubre de 2026. Mientras el plan general señala un premio mayor de $6.000 millones, los resultados específicos de esta jornada reportan un premio mayor de $10.000 millones, además de diferencias en las categorías y cantidades de premios secos.

Por esta razón, quienes deseen comprobar si obtuvieron un premio deben consultar los resultados correspondientes al sorteo 4826 y la imagen oficial antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.