Investigarán más policías por muerte de Donovan Balanta: cuatro ya fueron condenados

Crece la indignación por la muerte de Donovan Balanta, un hombre de 32 años que habría fallecido durante un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. Según las denuncias de la familia, varios uniformados lo habrían golpeado y sometido a descargas eléctricas durante la detención.

El caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que investiga un posible componente de discriminación racial. De acuerdo con el abogado de la familia, Ali Bantú Ashanti, quien habló con Recap de Blu Radio, el procedimiento habría comenzado por un problema de convivencia entre las hermanas de Balanta y una vecina.

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“La Policía en este caso amenazó de muerte a un familiar de Donovan Balanta, al cuñado especialmente, a quien le dijo que él sí le pegaba dos tiros, que venía de Buenaventura y del Chocó de matar negros. Pero, además, las palabras que se desarrollaron allí, un montón de groserías, de palabras bastante racistas, no solo en contra del cuñado de Donovan, sino también de las hermanas. A la hermana, uno de los policías le dice ‘negra cuscús’; otro le dice: ‘Ahí te lo dejé tirado, negra’”, aseguró el abogado.

Según su relato, la situación escaló con la llegada de la Policía. Los uniformados habrían detenido a Luis, amigo de Donovan, y le habrían aplicado una descarga con taser. Al llegar al lugar, Balanta habría lanzado algunos objetos hacia los policías, sin causar lesiones, y posteriormente habría sido perseguido y detenido.



“Lo que les puedo a todo el país es que se vienen investigaciones contra otros policías. Eran ocho policías que estaban de la Policía Nacional allí, que se pudieron contar e individualizar, así como miembros del GOES, que habría que establecer definitivamente cuál sería su participación o su responsabilidad individual en cada uno de los hechos que se desataron y que terminaron con la muerte de Donovan”, puntualizó.

Según el abogado, no es la primera vez que ve un caso de uso de la fuerza bruta por parte de la Policía Nacional, tanto con jóvenes como otras poblaciones.

Hombre murió tras ser detenido por la Policía Foto: captura de video NC

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Cuatro policías ya fueron judicializados

La Fiscalía imputó a cuatro policías por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. Además, planteó una circunstancia de agravación relacionada con una posible motivación de discriminación racial.

Los uniformados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento intramural.

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El abogado de la familia aseguró que la investigación continuará y que otros uniformados podrían ser vinculados al proceso.

El representante de la familia también destacó los videos grabados por habitantes del sector, que permitirían documentar parte del procedimiento. Según su versión, las imágenes muestran el momento de la detención y el uso de la fuerza contra Balanta.

La Policía, por su parte, aseguró que desde el inicio adoptó medidas frente al caso y señaló que separó de sus cargos a siete uniformados presuntamente involucrados, además de colaborar con las autoridades judiciales.