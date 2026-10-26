"Ninguna actuación puede estar por encima de la ley": Policía anuncia medidas por Donovan Balanta

“Ninguna actuación policial puede estar por encima de la ley ni de la dignidad humana”. Con este mensaje, la Policía Nacional rechazó los presuntos excesos en el uso de la fuerza y las denuncias de posible discriminación racial en el procedimiento que terminó con la muerte de Donovan Balanta Paz, de 32 años, en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.

La institución expresó su solidaridad con la familia de Balanta y lamentó profundamente su fallecimiento. Además, aseguró que desde el primer momento adelantó actuaciones para esclarecer lo ocurrido y entregó material probatorio a la Fiscalía para contribuir a la investigación.

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Como parte de las medidas adoptadas, la Policía confirmó que separó de sus cargos a los siete policías presuntamente involucrados y colaboró con las autoridades judiciales en la captura de cinco uniformados que estarían relacionados con el caso.

“Corresponde a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades penales y a las instancias competentes determinar las responsabilidades disciplinarias. Como institución, respetamos el debido proceso. Estamos prestos a atender los requerimientos a que haya lugar en las investigaciones”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Región 1 de Policía (e).



La muerte de Donovan Balanta ocurrió después de que fuera detenido por varios policías. Según la información conocida, el hombre salió de una vivienda para preguntar qué sucedía, luego de una discusión en el sector, y terminó rodeado por los uniformados.

De acuerdo con las denuncias de sus familiares, durante el procedimiento habría sido golpeado y sometido a descargas eléctricas con un dispositivo tipo Taser. Las autoridades investigan las circunstancias en las que fue reducido y lo ocurrido antes de su traslado a un centro asistencial.

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Las cámaras de seguridad hacen parte de las pruebas con las que se busca reconstruir los momentos previos a la detención y lo sucedido durante los varios minutos que Balanta permaneció en la estación de Policía de Cazucá, en Soacha.

Frente a las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y posible discriminación racial, la institución insistió en que ninguna actuación policial puede desconocer la Constitución, la ley ni los derechos fundamentales. También señaló que los comportamientos individuales contrarios a sus principios no representan el trabajo de los más de 186.000 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional.

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Finalmente, la institución reiteró su política de cero tolerancia frente a las actuaciones irregulares y aseguró que su compromiso es con la verdad, la justicia, la transparencia y el respeto por los derechos humanos.

Entretanto, las investigaciones continúan para esclarecer la muerte de Donovan Balanta Paz.