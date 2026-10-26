Vigilantes del centro comercial Unicentro en Bogotá ayudaron a aprender a presuntos ladrones

La rápida reacción del personal de vigilancia del centro comercial de Unicentro, en el norte de Bogotá, permitió la aprehensión de dos presuntos delincuentes señalados de intentar hurtar celulares a ciudadanos.

El hecho se registró en horas de la tarde de este lunes, 26 de octubre, cerca al centro comercial, cuando, según la información preliminar, unos sujetos que se movilizaban en motocicletas intentaron cometer hurtos bajo la modalidad de raponazo.



Así fue la captura

De acuerdo con los reportes de la zona, varios vigilantes que se encontraban en el sector se percataron de lo que ocurría y comenzaron a correr hacia el sur por la carrera 13 para interceptar a los responsables.

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Con el apoyo de la Policía Nacional y la ayuda de la comunidad, que también reaccionó para detenerlos, se logró la aprehensión de dos personas presuntamente implicadas en el intento de hurto.

Así se evitó la fuga de los sujetos, que pretendían huir en motocicleta tras el intento de raponazo.



¿Qué pasó con los detenidos?

Tras ser interceptados por la comunidad, los dos señalados recibieron golpes y tuvieron que ser trasladados a una clínica para recibir atención médica. Las autoridades informaron que, por ahora, se está verificando su situación judicial.



La judicialización dependerá de que las víctimas del intento de hurto instauren la denuncia formal correspondiente.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos sujetos a acercarse a interponer la denuncia para avanzar en el proceso.