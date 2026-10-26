Investigan la muerte de un funcionario de la Aerocivil en la torre de control de El Dorado

La Aeronáutica Civil confirmó la muerte de uno de sus funcionarios, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo de uno de los edificios del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho, registrado en la mañana de este lunes, 26 de octubre, aún son materia de investigación para las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre, de 35 años, se desempeñaba como operario de la torre de control y habría caído desde el tercer piso de esta estructura. Sin embargo, no se han establecido las causas de su muerte.

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La Aerocivil informó que, una vez fue encontrado el cuerpo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades para que adelantaran los procedimientos necesarios.

La entidad también expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y amigos del funcionario. Además, señaló que, por respeto a sus allegados, no divulgará versiones ni detalles sobre lo ocurrido que no hayan sido confirmados oficialmente.

