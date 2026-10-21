Insólito robo de camioneta cerca del aeropuerto El Dorado: familia víctima quedó a la deriva

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, cuando varios delincuentes robaron una camioneta en inmediaciones del aeropuerto El Dorado. Los responsables, que se movilizaban en un vehículo blanco, interceptaron a una familia en la conexión de la avenida Ciudad de Cali con la calle 26 y huyeron con el automotor.

El hurto ocurrió en la oreja que conecta la avenida Ciudad de Cali, en sentido norte-sur, con la calle 26 hacia el aeropuerto, en la localidad de Fontibón. De acuerdo con lo informado por Edward Porras, de El Ojo de la Noche, los responsables obligaron a descender del vehículo al conductor, su esposa, sus hijos y una mujer mayor que los acompañaba.

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Después de dejar a la familia en la vía, los delincuentes escaparon con la camioneta. Varios taxistas y conductores que se encontraban en la zona advirtieron lo ocurrido y alertaron a las autoridades.

¿Qué pasó con la familia propietaria de la camioneta?

El robo se registró cerca del aeropuerto El Dorado, en una vía por la que transitan vehículos que se dirigen hacia la calle 26. La presencia de conductores y trabajadores en el sector permitió advertir sobre lo sucedido.

Tras conocer el caso, las autoridades intentaron localizar a la familia. Una de las posibilidades era que las víctimas se hubieran desplazado a su vivienda para presentar desde allí la denuncia formal.

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Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las características de la camioneta ni sobre la identidad de los responsables. Las autoridades continúan las investigaciones para establecer el paradero del vehículo.

Otros hechos de inseguridad y accidentes en Bogotá

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Durante el mismo informe también se reportaron dos accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados motociclistas.

Uno de los siniestros ocurrió en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa. Allí murió una joven que viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por un adolescente de 16 años, quien resultó gravemente herido.

El segundo accidente se registró en la autopista Sur con calle 27 Sur. Según las primeras versiones, un motociclista chocó contra un vehículo y falleció.

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Además, en el sector de La Campiña, en la localidad de Suba, la Policía capturó a dos personas señaladas de ingresar a un establecimiento comercial para robar llantas de motocicleta.

Durante el procedimiento fueron recuperadas 33 llantas, avaluadas en $20 millones, y se inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.