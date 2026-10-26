Primera captura por arrojar residuos en la localidad de Puente Aranda en Bogotá

En el barrio Gorgonzola, en la localidad de Puente Aranda, las basuras siguen siendo un dolor de cabeza para los vecinos. Aunque las entidades del Distrito recogen los residuos, al poco tiempo vuelven a aparecer en las calles. En medio de esta problemática, las autoridades capturaron a un hombre cuando descargaba ilegalmente tablas de madera en plena vía pública.

El operativo se realizó en la transversal 42 con calle 12A, sobre la avenida Ferrocarril, donde un hombre de 26 años fue sorprendido descargando tablas de madera desde un camión. Según el reporte de las autoridades, el vehículo está registrado a nombre de la empresa G y J Ferretería S. A., y el conductor aseguró que, al no encontrar un lugar donde entregar el material, decidió dejarlo en la calle.

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La captura fue posible gracias al trabajo conjunto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía Nacional y los habitantes del sector. Durante varios días, hicieron seguimiento a la situación mediante cámaras de seguridad y recopilaron videos que permitieron identificar los vehículos que estarían involucrados en el abandono de residuos. De acuerdo con Carolina Cañón, asesora de la Dirección de la UAESP, ya tienen identificados algunos de los cinco vehículos detectados durante la investigación.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de un solo caso. Los habitantes aseguran que llevan cerca de cuatro años enfrentando esta situación. Según una de las representantes de la comunidad, durante el día llegan carros de diferentes tamaños y, especialmente en las noches, aparecen volquetas que descargan escombros y otros desechos.



A esto se suman los malos olores, la presencia de roedores y las denuncias por el abandono de residuos hospitalarios. La preocupación también está relacionada con la cercanía de empresas y del colegio La Merced, pues los vecinos consideran que la acumulación de basura afecta la seguridad, la salud y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la zona.

Aunque las entidades distritales realizan jornadas de limpieza y mantienen la recolección nocturna diaria, la comunidad asegura que la basura vuelve a acumularse pocas horas después. Por eso, piden que se mantengan los controles y que se identifique y sancione a quienes utilizan este punto para deshacerse ilegalmente de sus residuos.

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Este sector hace parte de los 478 puntos críticos de acumulación de basuras identificados en Bogotá. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a las empresas para que dispongan correctamente de sus residuos. Para quienes necesiten hacerlo, están disponibles los ecopuntos, que se pueden consultar en la página de Aseo Bogotá, y la línea 110 para recibir orientación sobre la recolección.