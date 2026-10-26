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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan en Corabastos a hombre con 500 gramos de droga: tenía antecedentes por fuga de presos

Capturan en Corabastos a hombre con 500 gramos de droga: tenía antecedentes por fuga de presos

La mayor Laura Calderón, comandante de la subestación de Policía de Corabastos, confirmó que el hombre fue capturado en flagrancia

Oficial de Policía en Bogotá capturando a delincuente.
Policía de Bogotá
Foto: PoNal
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a un hombre de 41 años que llevaba más de 500 gramos de estupefacientes en una maleta en la central de abastos de Corabastos, en el suroccidente de la capital. Según las autoridades, el detenido registra antecedentes judiciales por delitos como porte ilegal de armas y fuga de presos.

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De acuerdo con la información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, durante el procedimiento fueron encontradas 20 bolsas de marihuana, con un peso aproximado de 485 gramos, y 19 papeletas de base de coca, que pesaban cerca de 18 gramos.

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La mayor Laura Calderón, comandante de la subestación de Policía de Corabastos, confirmó que el hombre fue capturado en flagrancia y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué encontraron en la maleta del hombre capturado en Corabastos?

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron las siguientes sustancias:

  • Marihuana: 20 bolsas con un peso aproximado de 485 gramos.
  • Base de coca: 19 papeletas que pesaban cerca de 18 gramos.

En total, las sustancias incautadas sumaban aproximadamente 503 gramos, según las cantidades reportadas por las autoridades.

La captura se produjo en las últimas horas en las instalaciones de Corabastos, donde la Policía adelantó el procedimiento que permitió la incautación de las sustancias y la detención del hombre.

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¿Qué antecedentes tenía el capturado?

Según la información entregada por la comandante de la subestación de Policía de Corabastos, el hombre registra antecedentes judiciales relacionados con delitos como porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

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Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

Un estudio de la Universidad de los Andes analizó registros de la Policía, la Fiscalía, la Rama Judicial y el INPEC entre 2007 y agosto de 2020, y encontró que más de 134.000 personas reincidentes habían sido capturadas y procesadas por la justicia, pero volvieron a delinquir. El informe también documentó casos de personas capturadas decenas de veces.

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