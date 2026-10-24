¡De no creer! Le pidió matrimonio a su novia en una cabina de TransMiCable

Una cabina del TransMiCable de San Cristóbal fue el escenario de una propuesta de matrimonio que tomó por sorpresa a Stefany Jerez. Su pareja, Neider, preparó el momento durante un recorrido por el sistema de transporte por cable, una obra en cuyo montaje y puesta en funcionamiento participó como trabajador.

La historia fue compartida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Para Neider, elegir ese lugar tenía un significado especial, pues su pareja lo acompañó durante el proceso laboral que lo vinculó al proyecto.

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“Es muy simbólico para mí ese lugar y ella ha estado en el proceso todo el tiempo. Ella sabe cuando le dije que quería ingresar a trabajar. En este proyecto, en el montaje, en la puesta en funcionamiento, y ella siempre ha estado ahí”, contó.

La pareja lleva aproximadamente seis años de conocerse. Según relató Stefany, la relación comenzó cuando ambos descubrieron que sentían algo especial el uno por el otro. Sin embargo, aunque notó algunos indicios de que ocurría algo durante el recorrido, no imaginó que recibiría una propuesta de matrimonio.



¿Cómo fue la propuesta de matrimonio en TransMiCable?

Stefany contó que comenzó a sospechar que había una sorpresa cuando vio unos globos a lo lejos. Aun así, no esperaba encontrar a Neider arrodillado y con un anillo para pedirle que se casara con él.

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“Cuando vi a lo lejos unos globos y yo, ¡pasada! A ver lo que está pasando aquí. Cuando vi a Neider ahí con el anillo arrodillado, no, se me hizo la verdad bonito y no me lo esperaba, no me lo esperaba acá en este lugar tan bonito”, relató.

El escenario tenía un valor especial para ambos. Mientras Neider participó en el desarrollo del proyecto de transporte, Stefany estuvo presente durante distintas etapas de ese proceso. Por eso, la propuesta reunió un momento de su vida personal con una experiencia importante en su trayectoria laboral.

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El trabajador también destacó el significado de la relación y habló sobre la importancia del amor, a pesar de las dificultades que pueden presentarse en una pareja.