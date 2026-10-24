Cabify toma duras medidas en sus servicios: conductores quedaron advertidos

Cabify anunció cambios en sus operaciones en Bogotá con nuevos controles para evaluar a los conductores que prestan uno de sus servicios. La plataforma busca mantener sus estándares de calidad mediante filtros de selección más exigentes y verificaciones durante los recorridos.

Como parte de la estrategia, la empresa presentó un programa de reconocimiento que permitirá a un grupo de conductores acceder a mayores ingresos y beneficios. La iniciativa contempla controles para quienes prestan el servicio premium Extra Comfort y evaluaciones realizadas por clientes ocultos, quienes solicitarán viajes de manera anónima para revisar la experiencia.

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“Con Extra Comfort, estamos redefiniendo lo que significa un viaje premium en Bogotá. Queremos que nuestros usuarios tengan la absoluta certeza de que, cada vez que soliciten este servicio, recibirán una experiencia de máxima calidad, cómoda y segura”, afirmó Daniel Schlesinger, country manager de Cabify Colombia.

¿Qué cambiará en los servicios de Cabify en Bogotá?

La propuesta Extra Comfort está basada en cuatro aspectos: seguridad, calidad, comodidad y personalización. Para cumplir con estos objetivos, la plataforma contará con una flota exclusiva de camionetas tipo SUV, ofrecerá botellas de agua durante los recorridos y habilitará una línea telefónica de atención especializada.

La empresa también anunció que próximamente incorporará conexión wifi y tabletas interactivas a bordo para sus usuarios.

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Suminsitrado Cabify

En cuanto a los controles de calidad, los clientes ocultos evaluarán el cumplimiento de los protocolos de servicio y la presentación de los conductores. Estas verificaciones se realizarán de manera anónima durante los viajes.

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Con esta estrategia, la plataforma espera consolidar una flota de 1.000 conductores en la categoría Extra Comfort durante el primer año de implementación.

¿Quiénes podrán acceder a los beneficios para conductores de Cabify?

Además de Extra Comfort, Cabify puso en marcha el programa Embajadores Conductores, dirigido a un grupo de 100 conductores que cumplan condiciones específicas.

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Entre los requisitos mencionados están llevar más de un año activos en la plataforma, tener una calificación mínima de 4,9 sobre 5 y no registrar reportes.

Quienes ingresen al programa podrán aumentar sus ganancias hasta en un 30 % por viaje, recibir prioridad para acceder a los servicios más rentables y contar con asistencia telefónica especializada las 24 horas.

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También tendrán acceso a eventos, alianzas para el lavado de vehículos, capacitaciones y reconocimientos del programa Cumpliendo Sueños, que contempla beneficios para sus familias.