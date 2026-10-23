Concejal denuncia posible sobrecosto en compra de perros entrenados para cárceles de Bogotá

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá abrió un proceso para comprar seis perros que serían destinados a labores de seguridad en la Cárcel Distrital de Varones y el Centro Especial de Reclusión. La inversión estimada es de 100.8 millones de pesos, una cifra que generó cuestionamientos del concejal Julián Sastoque, quien pidió revisar el valor de la compra y las condiciones en las que se encuentran estos animales.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría, cada perro tendría un precio de referencia de 16.8 millones de pesos. El proceso contempla tres razas entre ellas el pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto.

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Frente a esta compra, el concejal Julián Sastoque cuestionó que los animales se adquieran como si fueran cualquier otro producto y planteó la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para cumplir estas funciones de seguridad.

El concejal también expresó dudas sobre lo que ocurre con los perros que no cumplen los requisitos para trabajar y sobre las condiciones en las que se encuentran los criaderos encargados de su cuidado. Entre sus preguntas está qué pasa con los animales que no alcanzan el nivel de entrenamiento esperado y si se contempla entregarlos en adopción. Además, pidió revisar que los criaderos garanticen condiciones adecuadas tanto para los cachorros como para sus madres.



Por esta razón, Sastoque anunció que enviará un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad para conocer cuántos perros utiliza actualmente la entidad, en qué estado se encuentran, cómo es su proceso de entrenamiento y qué sucede con ellos cuando terminan su ciclo de trabajo.

El concejal también pidió a los organismos de control revisar el precio establecido para la compra y anunció que hará seguimiento al proceso para conocer cómo se utilizan estos animales y qué garantías existen para su bienestar.

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Por ahora, los cuestionamientos se centran en el costo de la adquisición, la posibilidad de contar con alternativas tecnológicas y la necesidad de aclarar qué ocurre con los perros durante y después de su servicio en los centros de reclusión.

