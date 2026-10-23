De entrenar en parques de Bogotá al Mundial de MMA: joven busca apoyo para viajar a Turquía

A los 19 años, Juan José Pinzón Rodríguez lleva una vida muy distinta a la de muchos jóvenes de su edad, pues durante el día entrena artes marciales mixtas, estudia gestión deportiva y por las noches trabaja en moto a través de aplicaciones de transporte para financiar su carrera, todo con el objetivo de convertirse en uno de los mejores peleadores de Colombia. Sin embargo, como les ha ocurrido a otros deportistas colombianos, hoy enfrenta un obstáculo fuera de la jaula y es conseguir los recursos necesarios para competir en un campeonato mundial.

Su historia comenzó hace cinco años, cuando apenas tenía 14 y entrenaba en los parques de Fontibón, en Bogotá. Desde pequeño sentía una fascinación por las películas de artes marciales y, aunque deportes como el fútbol y el baloncesto nunca llamaron su atención, encontró en las peleas una pasión que terminaría cambiándole la vida.

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Fue su padre quien lo llevó por primera vez a entrenar, sin imaginar que aquella decisión marcaría el futuro de su hijo. En entrevista con Blu Radio, Juan José recordó que durante sus años de colegio era considerado un joven indisciplinado y que incluso llegó a escuchar comentarios de sus profesores que le daban dos “salidas”, terminar muerto o en la cárcel.

“Cuando realmente yo lo que tenía era mucha energía por quemar, eso me dio una meta, un objetivo de vida”, aseguró el deportista. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la disciplina y los sacrificios, teniendo que dejar de lado fiestas, salidas con amigos e incluso momentos con su familia para concentrarse en sus entrenamientos. “Por un lado, digamos que no he aprovechado mucho mi edad para salir pero sí la he aprovechado mucho para entrenar, pelear y ganar”, expresó.



Ese esfuerzo lo ha llevado a conseguir más de 20 medallas en competencias nacionales e internacionales, además de convertirse en campeón nacional de artes marciales mixtas. Su logro más reciente llegó el pasado 12 de septiembre, cuando obtuvo el subcampeonato panamericano de MMA, resultado que le permitió asegurar un cupo al Mundial que se disputará del 1 al 7 de diciembre en Antalya, Turquía.

El obstáculo que podría dejarlo fuera del Mundial

Pese a conseguir su clasificación, Juan José todavía no tiene garantizada su participación, ya que necesita reunir aproximadamente 15 millones de pesos para cubrir los tiquetes aéreos, el alojamiento, la alimentación, el transporte, la inscripción y el seguro de viaje.

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Durante la entrevista explicó que sus competencias han sido financiadas principalmente con recursos propios y el apoyo de su familia y su equipo. Incluso, para sostener su carrera deportiva, trabaja hasta altas horas de la noche y en ocasiones llega a casa después de la medianoche, antes de comenzar nuevamente su rutina que incluye entrenar e ir a la universidad.

La situación es especialmente urgente porque el 29 de octubre debe pagar la inscripción al campeonato, el 8 de noviembre tiene plazo para cancelar el alojamiento y al día siguiente debe tener comprados sus tiquetes.

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A pesar de las dificultades económicas, el joven bogotano continúa preparándose para una competencia que representa mucho más que una oportunidad deportiva. “Bueno, para mí significa 5 años de trabajo, de dedicación, de sacrificio, puestos en sólo 7 días. Voy mentalmente preparado para todo”, afirmó.

Mientras busca personas y empresas que puedan apoyarlo, Juan José sigue entrenando, estudiando y trabajando cada noche, aunque todavía no sabe si conseguirá los recursos para viajar, tiene claro en qué quiere concentrarse cuando llegue el momento de competir.

“No pienso tanto en el viaje, en ir, que voy a ir a Turquía. No, pienso en el momento en el que yo estoy en la jaula, tengo a mi rival al frente y tengo que hacer mi trabajo”, concluyó.