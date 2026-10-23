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Conexión social: La estrategia que busca conectar 110.000 hogares a internet gratuito en Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, destacó que gracias a esta iniciativa los integrantes de estas familias podrán tener acceso a cursos y desarrollo de actividades escolares.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.jpg
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

A través de la estrategia “Conexión Social”, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa de telecomunicaciones (ETB), en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, lograron conectar 90.000 hogares a internet gratuito en la ciudad. Con el fin de garantizar conectividad a las familias que requieren este apoyo.

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Durante el lanzamiento, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, destacó que gracias a esta iniciativa los integrantes de estas familias podrán tener acceso a cursos y desarrollo de actividades escolares.

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"Tenemos, además, la plataforma Conéctate y Crece, que nos permite ofrecer 100 cursos gratuitos en diferentes temas. Es una iniciativa muy importante, que complementa otras oportunidades de formación que tenemos en Bogotá"

Galán anunció que la meta para 2027 es llegar a conectar 110.000 hogares bogotanos, facilitando además equipos de cómputo.

"Sabemos que muchas familias necesitan un apoyo adicional para aprovechar bien el internet: un computador. Por eso, vamos a entregar 9.700 equipos. Ya hemos entregado 1.785 y en noviembre iniciaremos una nueva etapa de entregas. Queremos que las familias no solo tengan conexión, sino también un computador que les permita sacar el máximo provecho de esta herramienta”, afirmó.

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En conjunto, también se realizó el lanzamiento de “Conéctate y Crece”, una plataforma con 100 cursos virtuales gratuitos, que busca capacitar a 300.000 personas en habilidades laborales, digitales y productivas.

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La estrategia está dirigida a estratos 1 y 2, clasificados en los grupos A1 Y C9 del Sisbén y que se encuentren ubicados en zonas con cobertura de la red de fibra óptica de ETB. Próximamente, el Distrito llevará a cabo una segunda fase de entrega de computadores.

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