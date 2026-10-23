¿Se cancelarían más conciertos en El Campín? IDRD recomienda suspender dos eventos de noviembre

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, confirmó que la entidad recomendó al concesionario Sencia no realizar dos conciertos programados para noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, debido a las afectaciones que ha sufrido la gramilla y a la necesidad de priorizar los partidos de fútbol.

En entrevista en Mañanas Blu, el funcionario explicó que la decisión está en manos del operador del escenario, pero insistió en la importancia de evitar nuevos daños en el terreno de juego, luego de los inconvenientes que impidieron disputar el partido entre Millonarios y Once Caldas.

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“Nosotros le hemos hecho la recomendación a Sencia de no realizarlos. Esperamos que por el bien de la grama y de la prioridad que es el fútbol, pues no se realice”, afirmó García al referirse a los eventos previstos para noviembre.

Los conciertos sobre los que el IDRD hizo la recomendación son Megaland y Encuentro Vallenato. La preocupación aumenta porque, según se expuso durante la entrevista, dos de los eventos están programados para fechas consecutivas, el 20 y el 21 de noviembre, lo que podría dificultar la recuperación del césped.



Estadio Nemesio Camacho el Campín. Foto: CATAM

El director aclaró que el instituto no toma directamente la decisión de cancelar los espectáculos, pues Sencia tiene autonomía en la operación y el manejo del estadio. Sin embargo, recordó que el fútbol debe tener prioridad, de acuerdo con las condiciones contractuales y la Ley de Espectáculos Públicos.

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“Nuestra recomendación para Sencia ha sido que, en aras de priorizar el fútbol (...) en caso dado y que la grama se vea afectada, pues disminuir ese número de conciertos”, señaló.

IDRD inicia proceso sancionatorio contra Sencia

En paralelo, el instituto inició un proceso administrativo sancionatorio contra el concesionario por la indisponibilidad del escenario para el encuentro entre Millonarios y Once Caldas.

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De acuerdo con García, el procedimiento podría derivar en una multa estipulada en el contrato, equivalente a cinco salarios mínimos legales diarios, que el funcionario calculó en alrededor de 10 millones de pesos.

El director explicó que la afectación se produjo después de que se retirara completamente la gramilla para el concierto de BTS y se intentara recuperarla mediante la instalación de rollos de césped, una técnica que no dio los resultados esperados.

Aunque aseguró que actualmente el terreno se encuentra en condiciones aceptables para disputar partidos, reconoció que todavía no está como fue entregado al concesionario.

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“Está en mejores condiciones, no está en las que le fue entregada al concesionario en su momento”, sostuvo.

Por ahora, la posible suspensión de los conciertos de noviembre sigue siendo una recomendación del IDRD. La decisión final corresponde a Sencia, mientras persiste la preocupación por garantizar que el estadio pueda mantener su programación futbolística sin nuevas afectaciones a la gramilla.