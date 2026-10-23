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Bogotá amplía por un mes el piloto de salida por la Carrera Séptima hacia el norte

La decisión se tomó tras los resultados registrados durante las primeras cuatro jornadas de implementación.

Carrera Séptima hacia salida de Bogotá
Carrera Séptima hacia salida de Bogotá
Foto: Movilidad
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

La Alcaldía de Bogotá ampliará por un mes más el piloto que habilita la Carrera Séptima como una alternativa para salir de la ciudad hacia el norte durante los sábados en la mañana. La medida se mantendrá entre las calles 193 y 245, en el horario de 7:30 a. m. a 12:00 del mediodía.

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La decisión se tomó tras los resultados registrados durante las primeras cuatro jornadas de implementación. De acuerdo con el balance de la medida, los tiempos de desplazamiento por la Autopista Norte, en sentido de salida de Bogotá, disminuyeron en promedio un 35,7 % durante ese periodo.

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El piloto busca ofrecer una opción adicional a la Autopista Norte para quienes se movilizan hacia el norte de la ciudad los sábados. Con la habilitación de este corredor de la carrera Séptima, la Secretaría de Movilidad pretende distribuir el flujo vehicular entre las dos vías y facilitar los desplazamientos durante las horas de mayor demanda.

La entidad estima que cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados en la mañana. Por esa razón, la estrategia busca que parte de esos viajes utilice la carrera Séptima, con el propósito de repartir el tránsito entre ambos corredores.

La medida continuará operando en el tramo comprendido entre la calle 193 y la calle 245, exclusivamente los sábados, de 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía. Durante ese horario, los conductores podrán contar con esta alternativa para sus recorridos hacia el norte.

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La ampliación del piloto permitirá continuar evaluando su funcionamiento y los resultados en los tiempos de desplazamiento. Por ahora, la administración distrital mantiene la estrategia como una opción complementaria para mejorar la salida de vehículos de Bogotá durante las mañanas de los sábados.

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