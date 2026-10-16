Chía tendrá una carrera de Halloween con recorridos para niños y adultos

Chía, Cundinamarca, tendrá el próximo domingo 25 de octubre la primera edición de Halloween Race 2026, una carrera atlética que combinará recorridos competitivos y recreativos con la temática de disfraces propia de esta temporada.

La jornada contará con categorías para distintas edades. Los niños podrán participar en pruebas de 800 metros y un kilómetro, mientras que las categorías juvenil, mayores y máster tendrán recorridos de tres y seis kilómetros, según la modalidad.

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Además de la competencia deportiva, la organización anunció un premio de $500.000 para el mejor disfraz masculino y femenino. Las categorías competitivas también tendrán premiación económica y trofeos, mientras que algunas modalidades recreativas recibirán reconocimientos en especie.

El evento cuenta con la participación de entidades como la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), así como de empresas privadas vinculadas a la iniciativa.



La carrera busca reunir a corredores de diferentes edades en torno a la actividad física y ofrecer una alternativa recreativa durante la temporada de Halloween.