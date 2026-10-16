Pulla alcalde de Viotá a UNGRD por crisis de agua: "Dan prioridad a personas con procesos políticos"

El alcalde de Viotá, Cundinamarca, Óscar Quiroga, cuestionó la respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) frente a la crisis de abastecimiento de agua que ha afectado al municipio por cuenta del fenómeno de El Niño.

En entrevista con Meridiano Blu, el mandatario aseguró que, pese a las solicitudes de ayuda enviadas al Gobierno nacional, no han recibido la atención esperada y denunció que se estaría dando prioridad a personas que adelantan procesos políticos.

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“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha atendido nuestros clamores, nuestras cartas, nuestras invitaciones, sino que a veces le dan más prioridad a personas que están haciendo procesos políticos y entonces les dan el carrotanque, y a nosotros no como tal”, afirmó Quiroga durante la entrevista radial.

El alcalde señaló que esta situación ya fue objeto de una denuncia por parte de su administración y contrastó la respuesta nacional con el respaldo recibido desde la Gobernación de Cundinamarca.



El mandatario explicó que Viotá atravesó dos meses especialmente difíciles por la falta de agua. Según relató, los ríos Calandaima y Lindos llegaron a secarse, lo que obligó a abastecer a los habitantes mediante carrotanques y vehículos de colaboradores y particulares. A la emergencia hídrica se sumaron 58 incendios forestales que, de acuerdo con el alcalde, fueron provocados, además de vendavales que afectaron viviendas y techos en varias veredas, pérdidas en cultivos y pastos y problemas de salud pública relacionados con el aumento de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

Aunque las lluvias de las últimas semanas han permitido una mejoría temporal, Quiroga advirtió que la emergencia no ha terminado. Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mencionados por el mandatario, noviembre y diciembre podrían traer nuevos periodos críticos de sequía. Por esa razón, su administración mantiene las medidas de ahorro de agua y las restricciones a actividades como el lavado de vehículos y las quemas. El alcalde también pidió a los habitantes evitar el desperdicio y aprovechar las lluvias para almacenar agua cuando sea posible.

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En cuanto a las ayudas recibidas, Quiroga destacó el respaldo de la Gobernación de Cundinamarca, encabezada por Jorge Rey, y de la Empresa de Servicios Públicos del departamento. Entre las medidas implementadas está el suministro permanente de un carrotanque con capacidad para 10.000 litros, que anteriormente llegaba cada cuatro o cinco días y que ahora permanecerá disponible hasta diciembre. Además, el municipio trabaja en un proyecto para construir un depósito de almacenamiento y avanza en otra iniciativa de infraestructura destinada a mejorar las condiciones de almacenamiento y tratamiento del agua.

Finalmente, el alcalde recordó que el pasado 7 de octubre declaró la calamidad pública en Viotá, antes de que se registraran las lluvias más recientes, debido a la gravedad de la situación. La medida continúa vigente mientras las autoridades evalúan la evolución de la emergencia.