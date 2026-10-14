Estados Unidos está al tanto de denuncias que vinculan a Verónica Alcocer con presunto narcotráfico

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento oficial en el que confirmó estar al tanto de las informaciones y reportes que vinculan a la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntas actividades de narcotráfico.

Señalamientos sobre vuelos oficiales y transporte de divisas

De acuerdo con lo expuesto por un portavoz del Departamento de Estado, la autoridad norteamericana conoce en detalle los reportes sobre las acusaciones formuladas por la catalana Eva Ferrer, las cuales por el momento se presentan sin la exhibición de pruebas. Dichos señalamientos sostienen que Alcocer habría utilizado una aeronave oficial para transportar sustancias ilícitas hacia territorio venezolano y posteriormente regresar con la suma de 2,5 millones de dólares.

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A pesar de confirmar que tiene conocimiento de estas versiones, el Departamento de Estado precisó de manera categórica que no confirma la veracidad de las denuncias sobre el traslado de narcóticos ni sobre la recepción del dinero.

De igual forma, en su comunicación oficial se aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado la apertura de una nueva investigación judicial, así como tampoco imputaciones penales ni la imposición de nuevas sanciones en relación con este asunto.



Inclusión en la lista OFAC y marco sancionatorio

En su declaración, la diplomacia estadounidense recordó los antecedentes restrictivos que pesan sobre Verónica Alcocer. En específico, la entidad señaló que el 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, tomó la determinación de incluir a Alcocer en su lista de personas sancionadas.

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Esta medida sancionatoria fue adoptada al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, la cual constituye el instrumento legal del gobierno estadounidense para imponer restricciones a ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico internacional de drogas.

Alianza bilateral y acciones ante la Fiscalía

Por último, el pronunciamiento del organismo internacional enfatizó la continuidad de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En el mensaje se destacó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump y la administración del presidente Abelardo De La Espriella se encuentran trabajando de manera coordinada para revitalizar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

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Escuche aquí la entrevista: