Tras depuración, expresidente Gustavo Petro y su círculo cercano siguen en la lista ‘Clinton’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a 125 personas y entidades de las listas de sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (lista Clinton), en medio de un proceso de actualización y depuración de los registros. Sin embargo, ahí permanece el expresidente Gustavo Petro.

Allí, se informa que hay más de 60 personas y empresas relacionadas con Colombia eliminadas de los registros.

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Según el Departamento del Tesoro, la depuración forma parte de una iniciativa para mantener sus listas de sanciones actualizadas para eliminar, por ejemplo, a personas fallecidas, empresas que dejaron de existir y registros que no cuentan con información suficiente para facilitar los procesos de identificación y verificación de las entidades financieras y compañías.



Mantienen a Petro y familiares

La depuración no incluyó al expresidente Gustavo Petro. Su nombre continúa en la lista de sanciones de OFAC, donde fue incluido el 24 de octubre de 2025 junto con su hijo mayor, Nicolás Petro; la exprimera dama, Verónica Alcocer y el exministro del Interior, Armando Benedetti.

Nicolás Petro. Foto tomada de redes sociales.

Así las cosas, el listado estadounidense sigue registrando al expresidente bajo el programa de sanciones relacionado con el tráfico internacional de drogas, pese a que, antes de dejar la Casa de Nariño, había referenciado que una de las últimas gestiones de la Cancillería fue buscar el retiro de su nombre de esta lista.



Entre los nombres retirados está Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo', quien fue incluido por OFAC en agosto de 2007 bajo el programa de sanciones contra narcotraficantes. Zuluaga fue identificado por las autoridades colombianas y estadounidenses como un integrante del circuito del narcotráfico del Valle del Cauca. Fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y condenado allí por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Cumplió una pena de nueve años y regresó a Colombia en 2018.

Su nombre también estuvo relacionado con el proceso de Justicia y Paz de las Autodefensas Unidas de Colombia, aunque finalmente fue expulsado de esta jurisdicción al determinar que siguió delinquiendo y que su relación con las estructuras paramilitares no acreditaba su pertenencia a ellas.

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Otro de los nombres retirados es Luis Antonio Hernández Zea, conocido como alias 'El Capitán'. OFAC lo incluyó en octubre de 2004 como narcotraficante especialmente designado dentro de una operación contra la estructura financiera del cartel del Norte del Valle. Su nombre apareció relacionado con varias compañías del sector aeronáutico, entre ellas Intercontinental de Aviación, Aerovías Atlántico e Intercontinental de Financiación Aérea.

En esa misma operación apareció Piedad Vélez Rengifo. El Gobierno de los Estados Unidos la identificó como la viuda de José Orlando Henao Montoya, uno de los fundadores del cartel del Norte del Valle, asesinado en una prisión colombiana en 1998 aseguró que, después de su muerte, Henao Montoya había dejado propiedades e inversiones a Vélez Rengifo y que ella figuraba dentro de la estructura empresarial relacionada con Intercontinental de Aviación y otras compañías.

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Ramón Alberto Quintero Sanclemente, conocido como 'RQ', 'Don Tomás', 'El Ingeniero' o 'Lucas', es otro de los nombres incluidos en la depuración. OFAC lo había señalado como narcotraficante del cartel del Norte del Valle. Fue capturado en Ecuador en 2010 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2011 para responder por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. En 2012, una corte federal de Miami lo condenó a 17 años y medio de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

También salió de la lista Jhon Eidelber Cano Correa, conocido como 'Flechas', 'Jhonny Cano' o Alejandro Cardona Ribillas. OFAC lo incluyó en octubre de 2006 dentro de una nueva generación de integrantes del cartel del Norte del Valle y lo identificó bajo el programa de sanciones contra narcotraficantes. En los registros estadounidenses aparecen también varias de sus identidades y la empresa Cano Agudelo S. en C.

La salida de estos nombres de la lista se produce junto con la eliminación de empresas que habían sido incluidas en las mismas investigaciones y designaciones. En el caso de las estructuras relacionadas con el Norte del Valle aparecen compañías de aviación, empresas de servicios, sociedades de inversión y otros negocios que, según los documentos de OFAC de la época, estaban vinculados a las redes financieras investigadas por las autoridades estadounidenses.