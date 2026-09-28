Lista Clinton también es camino contra la corrupción: presidente tras decisión contra Martha Peralta

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó a la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos. La lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”, dijo De La Espriella.

La decisión contra Peralta y Torres hace parte de un paquete de restricciones anunciadas por el Departamento de Estado contra ciudadanos de cuatro países latinoamericanos quienes ya no podrán ingresar libremente a Estados Unidos.

Martha Peralta y Euclides Torres. Fotos: @marthaperaltae - archivo

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, anunció De La Espriella.



Es importante recordar que Peralta es investigada en el marco de los casos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Además, Euclides Torres ha dicho que aporto con asuntos logísticos a la campaña Petro Presidente.

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“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”, dijo de La Espriella.