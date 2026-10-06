Murió Víctor Hugo Ayala, cantante y compositor de boleros en Colombia

La cultura y la música en Colombia afrontan una profunda pérdida tras confirmarse la partida del maestro Víctor Hugo Ayala a sus 92 años. El destacado tenor y referente indiscutible del canto romántico, el bolero y la lírica falleció este martes 6 de octubre, ocasionando un sentido luto entre seguidores, colegas y gremios artísticos del país.

Aunque por el momento las causas oficiales de su deceso no han sido divulgadas por sus allegados, la noticia provocó de inmediato múltiples mensajes de condolencia y homenajes en plataformas digitales para honrar la memoria de una voz única e inconfundible.

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Nacido el 13 de junio de 1934 en la capital colombiana, los primeros pasos de Ayala no estuvieron vinculados de manera inmediata a los escenarios masivos. Durante su juventud cursó cinco semestres de la carrera de Arquitectura y se desempeñó como dibujante dentro de la sección técnica de la Armada Nacional.

Sin embargo, su sobresaliente registro vocal de tenor lo impulsó hacia el ambiente de la radiodifusión en la década de 1950, momento en el cual resultó ganador en un certamen de aficionados.



Cincuenta años de éxito y producciones inolvidables

Desde aquel período, el intérprete construyó una sólida y respetada trayectoria que se extendió a lo largo de cinco décadas. En ese trayecto grabó alrededor de 48 trabajos discográficos, alcanzando destacados volúmenes de ventas principalmente bajo la casa disquera Sonolux.

Entre los temas más representativos de su repertorio destacan 'Camino Verde' —pieza que constituyó su primer gran hito comercial—, 'Si te vuelvo a besar' y 'La quiero porque la quiero'. Asimismo, conformó una afamada mancuerna musical junto al maestro Jaime Llano González y participó de forma constante en emblemáticos espacios de radio y televisión, entre los que sobresale el programa 'Donde Nacen las Canciones'.

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La voz patriótica del Himno Nacional y un legado imperecedero

Más allá de sus éxitos en el género romántico, el nombre de Víctor Hugo Ayala quedó grabado en la memoria patriótica del país al transformarse en el intérprete oficial de las once estrofas completas del Himno Nacional de la República de Colombia.

Esta versión solemne se convirtió en una tradición nacional que solía acompañar el cierre de la programación anual en la televisión pública cada 31 de diciembre. La calidez, el rigor técnico y la pulcritud de su timbre vocal dejan una huella imborrable en el patrimonio sonoro colombiano y en el afecto de varias generaciones que crecieron con su arte.