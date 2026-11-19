"Hay que comenzar nuevas conversaciones", expresó Don Omar tras ver el gran apoyo que tuvo su gira en Colombia y que "habrá que abrir nuevas fechas" para que todos puedan estar, noticia que emocionó a los seguidores de 'The King' al ver que aún tendrán posibilidades de verlo nuevamente.

Por ahora, confirmó en un live que ya se llegó a un acuerdo para una segunda fecha en Medellín para el 6 de noviembre, pero aseguró que Cali y Bogotá también tendrían. Las nuevas fechas saldrían en los próximos días y se daría información en los canales oficiales de la organización.

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"Si se agotaron las boletas, denme tiempo y espacio para sentarme a hablar con los promotores para saber cuándo podemos abrir nuevas fechas. Estamos viendo lo que está pasando y nunca había pasado en mi vida. Esa muestra de cariño es algo inimaginable", expresó.

Don Omar // Foto: AFP

Los fans de 'The King' aún tienen posibilidades de verlo en Colombia en 2027 en esta gira y gracias a que el propio artista se encuentra asombrado, feliz y emocionado por la ola que salió en Latinoamérica para acompañarlo por este regreso a los escenarios.



Por otro lado, durante el directo, Don Omar confirmó que quiere compartir con artistas colombianos durante su visita, uno de ellos Kapo al cual espera, incluso, tenerlo en alguno de los conciertos en el país.

"Todas esas noches que estaremos en gira, tuve que aprender a vivirlas. Tuve que aceptarme y entender que no soy el mismo de hace 20 años, pero que estoy preparado para compartir con ustedes, cumplirles y estar con todos mis fánaticos como deber ser", puntualizó.