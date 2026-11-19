El regreso de Don Omar a Colombia ha sido un rotundo exitoso. El puertorriqueño se volvió en el primer artista en hacer ‘sould out’ en el Vive Claro en Bogotá, además agotó en poco tiempo en Medellín y Cali, demostrando la leyenda que significa para la industria latina.

Sin embargo, al ser solo tres fechas y una por ciudad, miles de personas se quedaron por fuera pese a las largas horas de espera que hicieron tratando de entrar a la plataforma para comprar sus entradas y no perderse la visita de ‘The King’ en 2027 por lo que se preguntan si habrá más fechas o no.

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¿Habrá más fechas de Don Omar en Colombia?

Por ahora no habría nuevas fechas de ‘The King’ en Colombia, teniendo en cuenta el apretado calendario que tendrá en su visita en Latinoamérica. De hecho, entre las tres ciudades solo habrá un día libre y sería la única opción que se daría para una más.

Sin embargo, ni el equipo del puertorriqueño ni los organizadores del evento se han referido a tener nuevas fechas en el gira por lo que, por ahora, se mantendrían únicamente las tres publicadas, a la espera, por supuesto, de una confirmación oficial que pueda determinar la contrario.



Don Omar abre prerregistro paras sus conciertos en Colombia IG: donomar

El regreso de Don Omar de gira por Latinoamérica

En un directo a través de sus redes sociales, el puertorriqueño agradeció el apoyo que ha tenido su gira por los Estados Unidos y por tantos latinos que han viajado diferentes ciudades a acompañarlo, pese a los problemas que pueden surgir para ir a estos.

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En 2027, Don Omar volverá a estar de tour por Latinoamérica y, por supuesto, tendrá parada por el territorio colombiano tras varios años de su última visita.

"Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos", expresó.