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Don Omar le gana a Daddy Yankee y se queda con el trono del reguetón en Colombia, según estudio

Los resultados se conocen luego de que Don Omar anunciara que la preventa de boletería para su gira por Latinoamérica comenzará el próximo 19 de noviembre.

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Don Omar //
Foto: AFP
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Durante años, la música urbana ha tenido una pregunta que divide conversaciones, fiestas y generaciones: ¿quién es el verdadero rey del reguetón, Don Omar o Daddy Yankee? Aunque los dos artistas construyeron carreras que marcaron la historia del género, en Colombia parece haber un favorito.

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Según un estudio de preferencias musicales de Emporia Consultores y Asociados, realizado entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 mediante una encuesta digital a hombres y mujeres de 16 años en adelante, Don Omar se lleva la delantera.

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Don Omar /
Foto: AFP

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La medición incluyó a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y Villavicencio. Bogotá tuvo la mayor participación, con 200 registros, seguida de Medellín, con 95, y Cali, con 90.

El resultado llega en un momento en el que el puertorriqueño vuelve a despertar el entusiasmo de sus seguidores tras el anuncio de su gira, que tendrá presentaciones en Bogotá, Medellín y Cali, el 4, 5 y 7 de noviembre de 2027. Su regreso vuelve a poner sobre la mesa el legado de una época en la que el reguetón pasó de conquistar las calles y los barrios populares a convertirse en uno de los movimientos musicales más influyentes de América Latina.

En la medición, Don Omar consiguió 259 votos, equivalentes al 43,2 % de las 600 personas encuestadas, mientras que Daddy Yankee obtuvo 221, que representan el 36,8 %. Sin embargo, hay un dato que deja entender mejor qué tan reñida está la competencia: si se cuentan únicamente las personas que eligieron a uno de los dos artistas, la diferencia se reduce. De los 480 encuestados que se inclinaron por alguno de ellos, el 54 % prefirió a Don Omar y el 46 % a Daddy Yankee. Las otras 120 personas, el 20 % del total, se dividieron entre quienes consideraron que ninguno merecía el título (4 %) y quienes no supieron o no respondieron (16 %).

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Por otro lado, el gusto por estos dos referentes del reguetón también cambia dependiendo del lugar. Don Omar consiguió más preferencias en cinco de las ocho ciudades consultadas: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio. Su mayor respaldo apareció en la capital del Atlántico, con el 51,7 %, y en Cúcuta, con el 51,1 %. En Bogotá obtuvo el 45 %, mientras que en Villavicencio llegó al 42,9 % y en Cali al 42,2 %.

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Daddy Yankee logró posicionarse de primero en Medellín, Bucaramanga y Pasto. En esta última alcanzó su porcentaje más alto, con el 45,7 %, seguido de Bucaramanga, con el 45 %, y Medellín, con el 41,1 %.

Don Omar, artista puertorriqueño
Don Omar abre prerregistro paras sus conciertos en Colombia
IG: donomar

¿Quién gana entre los jóvenes?

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Uno de los resultados más llamativos aparece al revisar las edades de los participantes. Entre las personas de 16 a 30 años, la competencia está prácticamente empatada: Daddy Yankee obtuvo 78 respuestas (43,8 %) y Don Omar, 77 (43,3 %). La diferencia aparece entre quienes tienen 31 años o más. En este grupo, Don Omar consiguió 182 preferencias (43,1 %) frente a las 143 de Daddy Yankee (33,9 %).

Por sexo, el panorama también favorece al primero. Entre los hombres, Don Omar obtuvo el 44,4 % de las respuestas y Daddy Yankee, el 37,3 %. Entre las mujeres, los resultados fueron del 42,1 % y el 36,4 %, respectivamente.

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