Don Omar le gana a Daddy Yankee y se queda con el trono del reguetón en Colombia, según estudio

Durante años, la música urbana ha tenido una pregunta que divide conversaciones, fiestas y generaciones: ¿quién es el verdadero rey del reguetón, Don Omar o Daddy Yankee? Aunque los dos artistas construyeron carreras que marcaron la historia del género, en Colombia parece haber un favorito.

Según un estudio de preferencias musicales de Emporia Consultores y Asociados, realizado entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 mediante una encuesta digital a hombres y mujeres de 16 años en adelante, Don Omar se lleva la delantera.

Don Omar / Foto: AFP

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La medición incluyó a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y Villavicencio. Bogotá tuvo la mayor participación, con 200 registros, seguida de Medellín, con 95, y Cali, con 90.

El resultado llega en un momento en el que el puertorriqueño vuelve a despertar el entusiasmo de sus seguidores tras el anuncio de su gira, que tendrá presentaciones en Bogotá, Medellín y Cali, el 4, 5 y 7 de noviembre de 2027. Su regreso vuelve a poner sobre la mesa el legado de una época en la que el reguetón pasó de conquistar las calles y los barrios populares a convertirse en uno de los movimientos musicales más influyentes de América Latina.



En la medición, Don Omar consiguió 259 votos, equivalentes al 43,2 % de las 600 personas encuestadas, mientras que Daddy Yankee obtuvo 221, que representan el 36,8 %. Sin embargo, hay un dato que deja entender mejor qué tan reñida está la competencia: si se cuentan únicamente las personas que eligieron a uno de los dos artistas, la diferencia se reduce. De los 480 encuestados que se inclinaron por alguno de ellos, el 54 % prefirió a Don Omar y el 46 % a Daddy Yankee. Las otras 120 personas, el 20 % del total, se dividieron entre quienes consideraron que ninguno merecía el título (4 %) y quienes no supieron o no respondieron (16 %).

Por otro lado, el gusto por estos dos referentes del reguetón también cambia dependiendo del lugar. Don Omar consiguió más preferencias en cinco de las ocho ciudades consultadas: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio. Su mayor respaldo apareció en la capital del Atlántico, con el 51,7 %, y en Cúcuta, con el 51,1 %. En Bogotá obtuvo el 45 %, mientras que en Villavicencio llegó al 42,9 % y en Cali al 42,2 %.

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Daddy Yankee logró posicionarse de primero en Medellín, Bucaramanga y Pasto. En esta última alcanzó su porcentaje más alto, con el 45,7 %, seguido de Bucaramanga, con el 45 %, y Medellín, con el 41,1 %.

Don Omar abre prerregistro paras sus conciertos en Colombia IG: donomar

¿Quién gana entre los jóvenes?

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Uno de los resultados más llamativos aparece al revisar las edades de los participantes. Entre las personas de 16 a 30 años, la competencia está prácticamente empatada: Daddy Yankee obtuvo 78 respuestas (43,8 %) y Don Omar, 77 (43,3 %). La diferencia aparece entre quienes tienen 31 años o más. En este grupo, Don Omar consiguió 182 preferencias (43,1 %) frente a las 143 de Daddy Yankee (33,9 %).

Por sexo, el panorama también favorece al primero. Entre los hombres, Don Omar obtuvo el 44,4 % de las respuestas y Daddy Yankee, el 37,3 %. Entre las mujeres, los resultados fueron del 42,1 % y el 36,4 %, respectivamente.