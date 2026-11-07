Así funciona el prerregistro de los conciertos de Don Omar: datos que debe ingresar y lo que recibe

Los seguidores de Don Omar ya pueden prepararse para la venta de entradas de sus conciertos en Colombia. El artista puertorriqueño habilitó un mecanismo de prerregistro para su gira 'The Last King World Tour', con el que busca organizar la demanda y dar prioridad a quienes se inscriban antes de que comience la venta de boletería.

El proceso debe realizarse directamente en el portal web del cantante, https://donomar.com/, o a través de los enlaces que ha compartido en sus cuentas oficiales de redes sociales. El formulario no tiene costo y constituye el primer paso para quienes buscan asistir a las presentaciones anunciadas en el país durante 2027.

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¿Cómo funciona el prerregistro para los conciertos de Don Omar?

Los seguidores deben ingresar al portal oficial y diligenciar un formulario con sus datos de contacto. La información suministrada permitirá completar la inscripción y acceder al mecanismo de prioridad cuando se habilite la venta de entradas.



El registro es gratuito. No es necesario ingresar los datos de una tarjeta de crédito, hacer transferencias ni pagar una reserva para completar el procedimiento. Por esta razón, los seguidores deben desconfiar de personas o páginas que soliciten dinero a cambio de supuestos códigos preferenciales.

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Durante una transmisión desde el Kia Forum, en Los Ángeles, Don Omar explicó el propósito de este mecanismo: "Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos".

La inscripción permite obtener un código o enlace para ingresar a una fila virtual prioritaria cuando la tiquetera oficial habilite la venta. Sin embargo, el prerregistro no garantiza una entrada, no asegura un asiento ni significa que la persona tenga una boleta reservada.

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¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Don Omar en Colombia?

El artista anunció que sus presentaciones en Colombia serán en Bogotá, Cali y Medellín, como parte de su gira de 2027.

De acuerdo con la información divulgada por Juan José Guerrero, de Conciertos Colombia, los espectáculos serían el 4 de noviembre en Bogotá, el 5 de noviembre en Cali y el 7 de noviembre en Medellín.

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Los escenarios previstos serían el estadio El Campín, el Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot, respectivamente. Sin embargo, estos detalles todavía están pendientes de confirmación oficial.

En cuanto a la venta de entradas, la información publicada en la cuenta de Don Omar apunta a que la preventa comenzaría el 19 de noviembre. No obstante, todavía no se han confirmado las localidades, los precios ni la empresa encargada de la comercialización.