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La expansión internacional de la música en español recibe un nuevo reconocimiento en Madrid

La lista de reconocidos también incluye a Ana Belén, Berry Navarro, Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Raphael y Teresa Catalán.

Académicos de Honor, entregados por la Academia de la Música de España en el Teatro Real de Madrid.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La proyección internacional de la música en español y las trayectorias que han contribuido a su desarrollo fueron protagonistas de la primera edición de los reconocimientos Académicos de Honor, entregados por la Academia de la Música de España en el Teatro Real de Madrid.

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La institución distinguió a diez personalidades de diferentes ámbitos de la industria musical, en una ceremonia que puso en perspectiva la evolución de la música española y su conexión con los mercados internacionales. Entre los homenajeados se encuentra Jesús López, Chairman & CEO de Universal Music Latinoamérica & Península Ibérica, quien recibió el nombramiento de Académico de Honor 2026 de manos de Antonio Guisasola, tesorero de la Junta Directiva de la Academia y presidente de AGEDI y PROMUSICAE.

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La lista de reconocidos también incluye a Ana Belén, Berry Navarro, Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Raphael y Teresa Catalán.

De la música española a los mercados internacionales

El reconocimiento coincide con una etapa de consolidación global de los sonidos en español, un proceso en el que han intervenido artistas, productores, compositores y profesionales de la industria.

Durante las últimas décadas, géneros como el rock en español, la bachata y el reguetón ampliaron su alcance fuera de sus territorios de origen. En ese recorrido, iniciativas discográficas como Culebra, vinculada al movimiento del rock alternativo latinoamericano, y Machete Music, enfocada en el reguetón, formaron parte de los cambios que transformaron el panorama musical.

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También destacan producciones y artistas que contribuyeron a posicionar estos sonidos internacionalmente, desde Juan Luis Guerra y su álbum Bachata Rosa hasta figuras como Daddy Yankee y Don Omar.

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