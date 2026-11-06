La expansión internacional de la música en español recibe un nuevo reconocimiento en Madrid

La proyección internacional de la música en español y las trayectorias que han contribuido a su desarrollo fueron protagonistas de la primera edición de los reconocimientos Académicos de Honor, entregados por la Academia de la Música de España en el Teatro Real de Madrid.

La institución distinguió a diez personalidades de diferentes ámbitos de la industria musical, en una ceremonia que puso en perspectiva la evolución de la música española y su conexión con los mercados internacionales. Entre los homenajeados se encuentra Jesús López, Chairman & CEO de Universal Music Latinoamérica & Península Ibérica, quien recibió el nombramiento de Académico de Honor 2026 de manos de Antonio Guisasola, tesorero de la Junta Directiva de la Academia y presidente de AGEDI y PROMUSICAE.

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La lista de reconocidos también incluye a Ana Belén, Berry Navarro, Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Raphael y Teresa Catalán.

De la música española a los mercados internacionales

El reconocimiento coincide con una etapa de consolidación global de los sonidos en español, un proceso en el que han intervenido artistas, productores, compositores y profesionales de la industria.



Durante las últimas décadas, géneros como el rock en español, la bachata y el reguetón ampliaron su alcance fuera de sus territorios de origen. En ese recorrido, iniciativas discográficas como Culebra, vinculada al movimiento del rock alternativo latinoamericano, y Machete Music, enfocada en el reguetón, formaron parte de los cambios que transformaron el panorama musical.

También destacan producciones y artistas que contribuyeron a posicionar estos sonidos internacionalmente, desde Juan Luis Guerra y su álbum Bachata Rosa hasta figuras como Daddy Yankee y Don Omar.