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Disney rinde homenaje a los recuerdos y emociones que sus historias despiertan en millones

El spot también incorpora testimonios y videos de empleados de diferentes países de la región, quienes comparten sus experiencias personales con el universo Disney.

Walt Disney World Resort
Walt Disney World Resort
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Disney presentó en Latinoamérica el primer spot de su campaña global “Esto es Disney”, una propuesta audiovisual que celebra el impacto de sus historias y personajes en la vida de millones de personas, destacando cómo trascienden la pantalla para convertirse en experiencias y recuerdos compartidos entre generaciones.

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La pieza, disponible en el canal oficial de Disney+ en YouTube, combina escenas de clásicos y producciones emblemáticas de Walt Disney Animation Studios y Pixar, como Frozen: Una aventura congelada, Moana: Un mar de aventuras, Aladdín, Encanto, La Cenicienta, Intensa-Mente, Toy Story, WALL-E y Up: Una aventura de altura.

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El spot también incorpora testimonios y videos de empleados de diferentes países de la región, quienes comparten sus experiencias personales con el universo Disney. Desde niños que se identifican con sus personajes favoritos hasta la emoción de conocerlos por primera vez, las imágenes reflejan cómo estas historias forman parte de la cotidianidad y los vínculos familiares.

Con la presencia de personajes icónicos como Mickey Mouse, la campaña conecta recuerdos del pasado con nuevas experiencias del presente, resaltando la capacidad de Disney para despertar emociones, estimular la imaginación y acompañar a distintas generaciones.

Este primer lanzamiento regional hace parte de una serie de contenidos que la compañía presentará durante los próximos meses, con el propósito de mostrar no solo las historias que ofrece, sino también las experiencias y conexiones que surgen a partir de ellas.

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