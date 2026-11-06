Estas son las fechas de Don Omar en Colombia: link de registro para comprar boletas

Empezó la carrera para los conciertos de Don Omar en Colombia. Finalmente, se conocieron las fechas oficiales en las cuales se llevarán a cabo los conciertos del puertorriqueño en Medellín, Cali y Bogotá en el segundo semestre de 2027.

Para sorpresa de muchos, inicialmente, todo apunta a que será fecha única por ciudad y todas de manera consecutiva en noviembre: el 4, 5 y 7 en Bogotá, Cali y Medellín, respectivamente, dejando con preocupación a los fanáticos de quedarse por fuera de verlo en vivo.

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No obstante, aún no se confirmó en qué lugares se llevará a cabo su visita en Colombia, si serán los estadios El Campín, Pascual y Atanasio, o será un tour de arenas y entrarán en acción lugares más pequeños.

Tal como prometió, el 'King' estará visitando Latinoamérica en 2027 y le dará la oportunidad a todos para que asistan, por eso, quienes quieran asegurar un lugar deberán hacer el registro en el link: https://donomar.com/



Don Omar / Foto: AFP

¿Cuándo salen a la venta las boletas de Don Omar en Colombia?

De acuerdo a su página web, la preventa saldrá de manera oficial el próximo 19 de noviembre, a la espera de que se confirmen lugares, precios y localidades por parte de la promotora encargada de este evento, la cual, hasta ahora, sigue siendo una incognita.