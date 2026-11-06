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Blu Radio  / Entretenimiento  / Estas son las fechas de Don Omar en Colombia: link de registro para comprar boletas

Estas son las fechas de Don Omar en Colombia: link de registro para comprar boletas

El puertorriqueño confirmó las fechas en las cuales se llevarán a cabo sus conciertos en Colombia y dio el link para que las personas puedan inscribirse en el proceso de compra.

Don Omar.jpg
Don Omar //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 6 de nov, 2026

Empezó la carrera para los conciertos de Don Omar en Colombia. Finalmente, se conocieron las fechas oficiales en las cuales se llevarán a cabo los conciertos del puertorriqueño en Medellín, Cali y Bogotá en el segundo semestre de 2027.

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Para sorpresa de muchos, inicialmente, todo apunta a que será fecha única por ciudad y todas de manera consecutiva en noviembre: el 4, 5 y 7 en Bogotá, Cali y Medellín, respectivamente, dejando con preocupación a los fanáticos de quedarse por fuera de verlo en vivo.

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No obstante, aún no se confirmó en qué lugares se llevará a cabo su visita en Colombia, si serán los estadios El Campín, Pascual y Atanasio, o será un tour de arenas y entrarán en acción lugares más pequeños.

Tal como prometió, el 'King' estará visitando Latinoamérica en 2027 y le dará la oportunidad a todos para que asistan, por eso, quienes quieran asegurar un lugar deberán hacer el registro en el link: https://donomar.com/

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Don Omar /
Foto: AFP

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¿Cuándo salen a la venta las boletas de Don Omar en Colombia?

De acuerdo a su página web, la preventa saldrá de manera oficial el próximo 19 de noviembre, a la espera de que se confirmen lugares, precios y localidades por parte de la promotora encargada de este evento, la cual, hasta ahora, sigue siendo una incognita.

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