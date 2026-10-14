Don Omar regresa a Colombia: estas son las tres ciudades que visitará en 2027

Al fin se confirmó el regreso de Don Omar a Latinoamérica, un anuncio que se estaba esperando desde 2024 cuando se rumoreó de las primeras negociaciones para que volviera a visitar diferentes países, en especial en el sur del continente, sin embargo, este 14 de octubre de 2026 se hizo realidad.

En un directo a través de sus redes sociales, el puertorriqueño agradeció el apoyo que ha tenido su gira por los Estados Unidos y por tantos latinos que han viajado diferentes ciudades a acompañarlo, pese a los problemas que pueden surgir para ir a estos.

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En 2027, Don Omar volverá a estar de tour por Latinoamérica y, por supuesto, tendrá parada por el territorio colombiano tras varios años de su última visita.

Don Omar // Foto: AFP

Si bien el cantante no dio detalles ni de precios ni de fechas, confirmó que visitará Medellín, Bogotá y Cali en conciertos inéditos para todos sus fans, además dio a entender que podrían ser varias noches en las ciudades que estará visitando en Latinoamérica.



Además, afirmó que la venta de boletería saldrá de manera oficial en noviembre con preventas y confirmación de fechas para que todos sus fans se preparen para su visita en el 2027, en fechas que, seguramente, darán de qué hablar en todo el país.

"Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuandos nos veamos", expresó.

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Aunque el puertorriqueño no confirmó fechas ni lugares, todo apunta a que sería en estadios principales de cada ciudad, en este caso en el Atanasio Girardot (Medellín), Pascual Guerrero (Cali) y El Campín (Bogotá), sin embargo, esto se confirmará o no hasta el mes de noviembre cuando se conozcan más detalles, o la próxima semana que mencionó que hablará más sobre el tema.