Farruko reafirma su versatilidad musical con su más reciente sencillo

El cantante y compositor puertorriqueño Farruko presenta “QUE TALENTO”, un nuevo sencillo en el que combina reggae, Afrobeats y elementos de konpa para demostrar su capacidad de explorar diferentes sonidos sin perder su identidad musical.

Nominado a un Grammy y ganador en dos ocasiones del Latin Grammy, el artista apuesta por una propuesta que gira en torno a la atracción por una mujer cuya seguridad y encanto captan toda su atención. La canción destaca por su base rítmica, la percusión y una melodía que mantiene al reggae como protagonista, mientras el coro convierte la expresión “qué talento” en un piropo que resume la fascinación del intérprete.

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“Yo nunca he sentido que tengo que escoger un solo sonido. Me gusta experimentar con lo que me inspira. ‘QUE TALENTO’ nació de ahí, de mezclar ritmos que me gustan y hacerlos míos. Al final, eso también es parte de quién soy como artista”, expresó Farruko sobre el proceso creativo del sencillo.

La producción estuvo a cargo de Ghetto, Ulloa, K4G y J Cross, con la participación de compositores como Edgar Barrera y Rios, ambos vinculados a la escena de la música latina.



Foto: suministrada

Una carrera marcada por la evolución musical

Con casi dos décadas de trayectoria, Farruko ha construido una carrera caracterizada por la experimentación y la capacidad de transitar entre distintos géneros. “QUE TALENTO” llega después de “MADRID”, publicado en agosto, y “YAPAQUE”, colaboración con Greeicy y Steve Aoki que alcanzó el primer lugar en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard.

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Estos lanzamientos reflejan la diversidad sonora que distingue al artista y su interés por mantener una propuesta en constante evolución.

Un videoclip entre autos y paisajes desérticos

El sencillo también llega acompañado de un video musical dirigido por Smalldy y filmado en el desierto de Arizona. La producción audiovisual incorpora autos, velocidad y referencias al mundo del motorsport, una de las pasiones personales de Farruko.

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Entre vehículos y extensos paisajes desérticos, el videoclip complementa la energía de “QUE TALENTO” y conecta la música con el universo personal del cantante, reafirmando su versatilidad artística dentro de la escena latina.