Shakira le envió sentido mensaje a su ex en el cierre de su residencia en España

Tras 13 conciertos en Madrid, España, Shakira dio por terminada su residencia en Europa con noches inolvidables y de la mano de grandes invitados como Maluma, Beéle, Alejandro Sanz, Laura Paiusini, entre otros, que reiteraron la grandeza e importancia de la barranquillera en la industria mundial.

Sin embargo, un mensaje de despedida llamó la atención de todos sus seguidores durante la última presentación y fue en el momento que le dejó sentido mensaje a su ex para darle la gracias por todo el apoyo durante esta gira, en especial por preocuparse que todo saliera de la mejor manera.

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“Todo en la vida se transforma”

Un pilar clave de la gira mundial de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ fue por supuesto todo su equipo de trabajo, que de principio a fin se encargó de que todo saliera de la mejor manera, pero alguien fue clave en eso: Antonio de la Rúa, expareja de la barranquillera y ahora compañero de trabajo, a quien considera “amigo de alma”.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park (…) Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, expresó.



Una gira que quedará para la historia

Un tour que comenzó en 2025 y fue un éxito mundial teniendo miles de espectadores. Varias fechas en México, Colombia, Perú, entre otros y esta residencia que mostraron la importancia de la barranquillera en la industria mundial.

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Tan solo las primeras nueve fechas vendieron un total de 452.097 entradas, con un promedio de 50.233 fans por concierto, cifras que le aseguraron el primer lugar en la lista LIVE75 de Pollstar de septiembre, el listado que evalúa a las mejores giras de conciertos del momento.