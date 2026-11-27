La última semana de noviembre llega con novedades para los seguidores de la música latina. Feid sorprendió con una colaboración junto a Snoop Dogg, Yeison Jiménez tendrá un lanzamiento inédito que mantendrá vivo su legado musical y Nanpa Básico unió su voz con Luis Alfonso. Además, Anuel AA, Yandel, Grupo Frontera y Cazzu presentan nuevas canciones y proyectos.

Una de las colaboraciones más llamativas de la semana reúne a Feid y Snoop Dogg en 'Gracias x Todo', una canción que combina los estilos de ambos artistas alrededor de un mensaje de gratitud, perseverancia y fe.

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El sencillo, estrenado el 26 de noviembre, en el marco del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, presenta versos en los que los dos músicos recuerdan sus caminos y las dificultades que tuvieron que superar para llegar al lugar que ocupan actualmente.

Feid agradece a Dios por acompañarlo durante los momentos complicados y darle la fortaleza para seguir adelante. Por su parte, Snoop Dogg repasa sus comienzos y reflexiona sobre sus logros, la importancia de levantarse después de las caídas y la posibilidad de retribuir a sus seres queridos.



La canción cuenta con letra limpia y busca transmitir un mensaje que pueda conectar con diferentes generaciones de oyentes.

El legado musical de Yeison Jiménez continúa presente entre sus seguidores. La Banda del Aventurero anunció el próximo lanzamiento de 'Hablando claro', un sencillo inédito que permitirá escuchar nuevamente la voz del cantante de música popular, oriundo de Manzanares, Caldas.

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Para este estreno, la agrupación también quiere involucrar directamente a los fanáticos. A través de una convocatoria en redes sociales, invitó al público a grabarse cantando un fragmento de la canción y compartir los videos en plataformas como Instagram y TikTok.

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de aparecer en el videoclip oficial del sencillo, convirtiéndose en parte de este homenaje musical al artista.

El anuncio ha despertado expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que circulara en redes sociales un adelanto del tema.

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Nanpa Básico y Luis Alfonso presentan 'Se te hizo tarde', una colaboración que reúne dos propuestas musicales diferentes en una canción sobre el desamor y las oportunidades que llegan demasiado tarde.

El sencillo, estrenado el 26 de noviembre, combina las interpretaciones de ambos artistas alrededor de una historia en la que una persona intenta regresar cuando ya no hay posibilidades de recuperar la relación.

Construida sobre un arreglo dinámico que evoluciona al ritmo de la interpretación de cada artista, “Se Te Hizo Tarde” comienza con cuerdas y trompetas tradicionales que establecen una base inspirada en la ranchera, antes de dar paso a un ritmo urbano de rap cuando entra Nanpa, uniendo de manera orgánica las distintas identidades musicales de ambos artistas.

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Con esta unión, los músicos exploran un encuentro entre los sonidos urbanos y la música popular colombiana, dos estilos que encuentran un punto de conexión en esta nueva producción.

Otros estrenos musicales de la semana

Además de los tres lanzamientos destacados, varios artistas internacionales y nacionales presentan nuevos proyectos y canciones para cerrar noviembre.



Anuel AA – 'RHLM2': El puertorriqueño celebró sus 34 años, el 26 de noviembre, con el lanzamiento de su álbum Real Hasta La Muerte 2. El proyecto reúne 23 canciones de trap y reguetón y representa la continuación de su disco debut de 2018.

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Yandel y Grupo Frontera – 'Máscara': Los artistas presentan una colaboración que mezcla música urbana y regional mexicano. La canción es una balada de desamor con acordeón, guitarra y congas, acompañada de un videoclip con estética cinematográfica.

Cazzu – 'Llámame cuando amanezca' y 'Por este amor': La cantante argentina estrenó dos canciones. En 'Por este amor' explora una combinación de sonidos argentinos y mexicanos con acompañamiento de mariachi.

Karen Lizarazo - 'Enamorate de mi remix': una nueva versión de uno de los temas de su álbum “El Tiempo Perfecto”, que llega con una propuesta para acompañar las celebraciones decembrinas y la temporada de carnavales de 2027.

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Jhay P – 'La Cura': El artista paisa presenta un sencillo sobre las relaciones de pareja marcadas por las discusiones, las reconciliaciones y las contradicciones del amor. El lanzamiento llega acompañado de su video oficial.

Tury – 'Reza por mí': El cantante presenta una canción sobre la fe, la familia y la perseverancia. La letra recuerda las dificultades que tuvo que superar antes de alcanzar sus objetivos y agradece a quienes lo acompañaron durante el proceso.

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La Pantera – 'FILIPENSES': El artista canario estrena un álbum con el que explora nuevas melodías y sonidos más orgánicos. El proyecto incluye 'Coloréame' como canción principal y llega acompañado de una nueva propuesta visual.

Axel y Fonseca – 'Cuando vuelva a verte': Después de dos décadas de amistad y de compartir escenarios, los cantantes unen sus voces por primera vez en una canción sobre la nostalgia, el amor y la alegría de reencontrarse.

639 – 'CONDENA': La agrupación colombiana, integrada por Sebastián Panesso, TERO e IZI, presenta una canción inspirada en una experiencia sentimental que deja nostalgia, arrepentimiento y preguntas sin resolver. El sencillo aborda el difícil proceso de aceptar el final de una relación y desprenderse de alguien que todavía permanece en los recuerdos.

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Edwin Gaona – 'Dámela': El artista presenta una canción de carranga festiva para acompañar las celebraciones de fin de año. Bajo el sello THIRST MUSIC, el sencillo combina alegría y picardía en una historia de coqueteo durante una noche de fiesta. La producción musical estuvo a cargo de El Cienti.

Ian Escobar – 'Te gusto sí': El cantante estrena, el 27 de noviembre, una canción que combina kompa y sonidos afro latinos. El sencillo relata la historia de una mujer que intenta alejarse de una relación, aunque todavía siente algo por esa persona. La producción y masterización estuvieron a cargo de JeyBeats, con mezcla de Deezy Easy.