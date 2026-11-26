Feid y Karol G se llevaron juntos el Latin Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Reguetón en la reciente gala desde Las Vegas, sin embargo, ni ellos ni sus equipos subieron a recibir el premio y esto generó diversas versiones sobre la relación actual de la expareja.

Sin embargo, en diálogo con ‘Despierta América’ de Univisión, Feid habló sobre el premio y la felicidad de otro logro; no obstante, se molestó con el periodista cuando le consultaron sobre su relación actual con la ‘Bichota’ y dijo que no subió al escenario “porque no lo llamaron”.

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“Porque no me llamaron. Estábamos en la gala, pero me lo entregaron”, dijo sobre el porqué no subió al escenario, pero ahí cuando el periodista le preguntó que cómo estaba la relación, molesto respondió: “Sí jefe por qué. No súper bien, todo súper bien”, puntualizó.

Feid y Karol G en concierto Foto: Captura de pantalla video

Esta respuesta del Ferxxo llamó la atención de sus seguidores y aseguraron que respondió de manera correcta ante el cuestionamiento del periodista. Pero no es la primera vez que se molesta porque le pregunten por su vida personal, pues en otros momentos ha evitado tocar el tema y evade ese tipo de respuestas, incluso cuando aún eran pareja.



Feid sigue cosechando éxitos en su carrera y en el Latin Grammy fue parte de los protagonistas, incluso, hizo parte del homenaje de Daddy Yankee y estuvo en el escenario al lado del ‘Big Boss’.

Karol G y Feid pusieron punto final a su relación tras tres años juntos. Esta pareja se volvió en una de las famosas a nivel mundial con una gran fanaticada que los veían como "los enamorados perfectos", sin embargo, las cosas no fluyeron a la final y tuvieron que separar sus caminos.

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Tanto Feid y Karol G hablaron de sus relaciones en sus documentales como una “bendición” y que eran personas destinadas a estar juntos “por la paz que se daban”. Sin embargo, diversas situaciones (que no revelaron) llevaron a ponerle un punto final a todo lo que había surgido de manera amista, según el entorno de la Bichota al medio mencionado.