Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de BAUM Festival. El próximo 12 y 13 de febrero de 2027, Corferias será el escenario de este encuentro con la música electrónica, que reunirá más de 70 actos nacionales e internacionales en una celebración de diferentes géneros, generaciones y tendencias sonoras.

Entre los artistas principales se encuentra la británica Sophie Ellis-Bextor, quien debutará en Colombia con éxitos como “Murder on the Dancefloor”. También llegará por primera vez al país Faithless Sound System, proyecto liderado por Sister Bliss, que mantendrá vivo el legado de la agrupación británica responsable de himnos como “Insomnia” y “God Is a DJ”.

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El cartel incluye además a figuras internacionales como Boris Brejcha, quien realizará su última presentación en un festival en Colombia; Michael Bibi, ARTBAT y Chris Stassy. A ellos se suman referentes históricos del techno como Jeff Mills, Kevin Saunderson y DJ Rush, junto al francés Vitalic.

La programación también explorará diferentes vertientes del house y el techno contemporáneo con artistas como Beltran, Dennis Cruz, Cinthie, Job Jobse, Daria Kolosova, SPFDJ, VTSS y Anfisa Letyago. El psytrance tendrá representación con Astrix, mientras que los encuentros B2B incluirán presentaciones de Âme B2B DJ Tennis y Chris Liebing B2B SHDW.



Baum Festival Foto: Instagram/baumfestival

Talento nacional y diversidad sonora

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La escena colombiana estará representada por Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera, quienes llevarán propuestas que conectan la electrónica con sonidos latinoamericanos.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y dale! comenzó el 25 de noviembre. La venta general iniciará el viernes 27 de noviembre, a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

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Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.co.