La escritora colombiana Diana Obando fue reconocida con el VII Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su novela “Noche, Noche, Noche”, publicada por Tusquets. La obra fue elegida por unanimidad por el jurado entre diez finalistas, en una edición que recibió más de 170 títulos de 92 editoriales y que marcó el regreso de este reconocimiento literario después de cinco años de interrupción.

El galardón, que distingue obras de narrativa de autores colombianos o extranjeros residentes en el país, reconoce en esta ocasión la propuesta literaria de Obando, quien construye en su primera novela un universo en el que los sueños, la memoria, el sufrimiento y la relación con la naturaleza ocupan un lugar central.

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En el acta de deliberación, el jurado destacó la singularidad del estilo de la escritora y la precisión de una prosa que, según señalaron, consigue captar el lenguaje de los sueños. También resaltaron la manera en que la autora entrelaza las experiencias íntimas con la historia y las desigualdades, y convierte la memoria y las heridas individuales en reflexiones de alcance colectivo, histórico y político.

La novela cuenta la historia de Tomás y Sara, quienes intentan cultivar una semilla selvática en una meseta de clima hostil, acompañados por un viejo amigo. Sin embargo, después de que Tomás sufre un accidente, ambos recurren a un remedio artesanal elaborado con plantas medicinales. A partir de ese momento, los límites entre el sueño y la vigilia comienzan a desaparecer y los personajes emprenden un recorrido en el que se cruzan la memoria, los mitos y las fuerzas de la naturaleza.



La autora explicó que el origen de esta historia está relacionado con su propia experiencia como onironauta, es decir, con la práctica de navegar conscientemente por los sueños y reconocer que se está soñando mientras ocurre.

“Empezó con una sensación física asociada a la despersonalización, a sentir que el yo se me disolvía, que se me licuaba después de tanto trabajar con los sueños”, explicó Obando al hablar del proceso creativo de la novela.

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La escritora también señaló que el libro, cuyo proceso de creación comenzó hace aproximadamente diez años y atravesó varias versiones, no tiene los sueños como su tema principal. Para ella, el eje de la historia está relacionado con el sufrimiento y con los vínculos que las personas construyen con el dolor propio, el de los demás y el que se transmite entre generaciones.

Con este reconocimiento, Obando se suma a la lista de autores premiados en las ediciones anteriores, entre ellos Juan Esteban Constaín, Andrés Felipe Solano, Patricia Engel, Pilar Quintana, Ricardo Silva y Juan Gabriel Vásquez.